Allarme vulnerabilità zero-day Outlook: come difendersi?

Nei giorni scorsi, Microsoft ha rilasciato una serie di aggiornamenti di sicurezza per Windows e, in questo contesto, si sono presentate delle vulnerabilità zero-day che hanno causato non pochi problemi.

Secondo il colosso di Redmond, le recenti patch hanno causato una falla di sicurezza rinominata CVE-2023-23397 che va a coinvolgere Microsoft Outlook. Questa è stata prontamente sfruttata da alcuni hacker, che hanno colpito diversi utenti sprovvisti di adeguate protezioni.

La falla in questione risulta alquanto preoccupante perché consente ai cybercriminali di attaccare i computer tramite messaggi di posta elettronica, anche senza che gli stessi aprano effettivamente l’e-mail utilizzata come esca.

Sembra che basti visualizzare l’anteprima perché l’offensiva abbia successo e il computer risulti compromesso.

Vulnerabilità zero-day di Outlook? Microsoft in allerta

Le vulnerabilità zero-day non sono di certo una novità nel contesto informatico. Si tratta di falle nella sicurezza di software non ancora individuate dagli sviluppatori, ma che vengono sfruttare da criminali informatici.

Questo tipo di minaccia è una delle più concrete tra le tante che si presentano sul Web e, oltre a un alto tasso di prudenza, può risultare molto utile anche creare una propria struttura difensiva, per limitare quanto più possibile i rischi.

In tale contesto, adottare una soluzione come McAfee Total Protection è essenziale. Non stiamo parlando solo di uno degli antivirus più efficaci sul mercato, ma di una vera e propria suite di sicurezza, strutturata con diverse utility specifiche per contrastare le minacce digitali.

Possiamo, in tal senso, citare la VPN, ideale per proteggere privacy e anonimato di chi naviga online. Non da meno è il gestore di password, capace di generare e preservare parole d’accesso (preda ambita per i cybercriminali).

Ai suddetti tool poi, possiamo aggiungere il sistema di protezione della rete domestica, lo spazio di archiviazione crittografato (ideale per contrastare ransomware e attacchi simili) e tanti altri piccoli strumenti specifici, ideali per una strategia di difesa completa e funzionale.

