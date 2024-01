Allenati con al polso Fitbit Inspire 2 per un COACH personale (-50%)

Una grande occasione soprattutto se sei interessato a tenere sotto controllo i tuoi allenamenti. Con Fitbit Inspire 2 hai tutto a portata di polso per conoscere per filo e per segno varie informazioni. Comodo, utilizzabile tutti i giorni e soprattutto di qualità per una certezza che non fa mai male.

Dal momento che è andato in sconto su Amazon, per me non dovresti perdere questa occasione. Approfitta dello sconto del 50% e porta a casa il tuo gioiellino a soli 49,99€ con un colpo solo. Cosa aspetti?

Delle spedizioni non ti preoccupare minimamente dal momento che sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Fitbit Inspire 2, la soluzione ideale per un polso smart

Magari gli smartwatch non sono il tuo accessorio preferito perché un po’ ingombranti. Non dire altro, mi sembra logico che tu debba optare per una smart band per il tuo polso e Fitbit Inspire 2 è quella che fa al caso tuo.

Semplicissima e adatta sia ai polsi maschili che a quelli femminili. È compatta, non dà fastidio ma anzi: diventa la tua migliore alleata. Con un suo stile unico e riconoscibile, fidati se ti dico che fai la scelta giusta.

Al suo interno ha dei sensori che ti aiutano a monitorare sia l’attività fisica che la vita quotidiana e la salute. Ad esempio c’è il cardiofrequenzimetro e il monitor del sonno ma anche i minuti in zona attiva e così via.

Altro vantaggio di questo gioiellino è che ha una batteria veramente longeva per questo lo indossi dopo una ricarica completa e non te ne preoccupi per almeno altri dieci giorni.

Cosa aspetti? Approfittane al volo prima che l’offerta scada: porta a casa il tuo Fitbit Inspire 2 a soli 49€ con lo sconto del 50% a tua disposizione in pagina.

