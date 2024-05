Apple Vision Pro: il lancio in Cina è vicino

Apple Vision Pro è attualmente disponibile solo per il mercato USA, ma la “mela morsicata” ha fatto sapere che entro fine anno arriverà anche in altri Paesi e vari indizi hanno poi confermato la cosa. A tal riguardo, qualche giorno fa, Mark Gurman di Bloomberg ha informato che Apple è effettivamente pronta a lanciare il suo visore per la realtà mista al di fuori degli Stati Uniti e che ciò avverrà subito dopo la WWDC 2024 che si terrà il prossimo mese, dal 10 al 14 giugno. Ad avvalorare tale tesi, almeno per quel che riguarda il mercato cinese, ci sono i dettagli emersi nelle scorse ore.

Apple Vision Pro nel database normativo cinese

Apple Vision Pro e il suo Battery Pack sono infatti apparsi nel database normativo dei prodotti della Cina, con i codici A2117 e A2697. Per chi non lo sapesse, si tratta di un passo propedeutico alla commercializzazione sul mercato cinese che solitamente precede di poco il lancio di un prodotto. In altri termini, sembra che ormai manchi davvero poco, a conferma di quanto riferito dall’autorevole Mark Gurman.

Non mancano poi le indicazioni relative al lancio di Apple Vision Pro anche in Europa. Ma tra i paesi scelti da Apple non figura l’Italia, almeno non inizialmente. In un primo momento, infatti, il visore dovrebbe essere reso disponibile in Francia, Germania e Regno Unito. Per quanto riguarda il resto del mondo, i piani di Apple coinvolgerebbero anche l’Australia, il Canada, il Giappone, Singapore e la Corea del Sud, oltre alla già menzionata Cina.