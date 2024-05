Apple Vision Pro in arrivo fuori dagli USA

Secondo indiscrezioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, Apple è pronta a lanciare il suo visore per la realtà mista, il Vision Pro, al di fuori degli Stati Uniti. Il debutto internazionale del dispositivo, dal prezzo di 3.499 dollari, dovrebbe avvenire subito dopo la Worldwide Developers Conference dell’azienda, prevista per il prossimo mese.

Formazione intensiva per i dipendenti internazionali

Per prepararsi al lancio, Apple ha invitato centinaia di dipendenti dei suoi negozi internazionali presso la sede di Cupertino, in California, per seguire sessioni di formazione sull’utilizzo del Vision Pro. I corsi, iniziati la scorsa settimana, richiedono fino a quattro giorni per essere completati e hanno coinvolto dipendenti provenienti da Germania, Francia, Australia, Giappone, Corea del Sud, Singapore e Cina. Tuttavia, l’azienda non ha ancora comunicato le località esatte in cui avverrà effettivamente il lancio del dispositivo.

Priorità ai mercati chiave

Nonostante l’assenza di informazioni ufficiali, alcune indiscrezioni suggeriscono che Apple darà priorità al lancio nel Regno Unito e in Canada. Inoltre, Tim Cook, CEO di Apple, ha già annunciato che il visore arriverà in Cina nel 2024. Questo lancio internazionale rappresenterà la prima opportunità per i clienti d’oltreoceano di acquistare il Vision Pro attraverso i canali ufficiali, una mossa che potrebbe dare una spinta necessaria alle vendite del dispositivo.

Sebbene Apple non abbia comunicato il numero esatto di Vision Pro venduti, alcune fonti riportano che le vendite negli Apple Store statunitensi si limitano a poche unità a settimana e che persino i rivenditori in luoghi come Hong Kong stanno quotando il gadget al di sotto del prezzo di listino. Fattori come il numero limitato di applicazioni e il prezzo elevato influenzano l’attrattiva del visore per il grande pubblico.

Tuttavia, il dispositivo potrebbe riscuotere un maggiore successo in Paesi come la Cina e il Giappone, dove la tecnologia della realtà virtuale è meno di nicchia.

L’esperienza di acquisto internazionale

La formazione dei dipendenti internazionali ricalca quella a cui sono stati sottoposti i dipendenti Apple statunitensi prima del lancio negli Stati Uniti. Ciò suggerisce che anche ai clienti internazionali potrebbe essere offerta una presentazione di circa 20 minuti al momento della richiesta di una demo del prodotto. Resta da vedere se sarà necessario prendere appuntamento per le dimostrazioni, considerando che le prenotazioni negli Stati Uniti sono diminuite in modo significativo, sempre che i clienti si preoccupino di presentarsi.