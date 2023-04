Allenati con OPPO Band Sport: in offerta a soli 29 euro

Un braccialetto tecnologico, meglio noto come smartband, per monitorare la tua attività sportiva e i tuoi principali dati sulla salute è un tipo di dispositivo sempre più diffuso.

Oggi arriva una offerta imperdibile di Amazon su OPPO Band Sport, il modello più sportivo e resistente della marca, che puoi acquistare a 29,99 euro invece di 49,90, con uno sconto del 40%. Approfittando subito di questa offerta potresti riceverlo a casa già domani grazie alla spedizione Prime.

OPPO Band Sport: offerta da non perdere

OPPO Band Sport è una smartband che ti offre diverse funzionalità per tenerti in forma e in salute. Gestirai il tutto tramite un display AMOLED da 1.1 pollici che ti offre una visione nitida e colorata dei tuoi dati e delle tue notifiche, mentre la batteria dura fino a 12 giorni con una singola ricarica e si ricarica in soli 90 minuti.

La smartband ti offre il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), sia manualmente che automaticamente durante il sonno. Questa funzione ti permette di conoscere il livello di ossigeno nel tuo sangue, che è un indicatore importante della tua salute respiratoria e cardiovascolare.

Infine, trovi soprattutto 12 modalità di allenamento per registrare le tue sessioni sportive, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, yoga e molto altro. Puoi anche monitorare la tua frequenza cardiaca in tempo reale e le tue fasi del sonno per avere un feedback completo sul tuo benessere fisico e mentale.

Non perdere altro tempo e acquista OPPO Band Sport su Amazon a soli 29,99 euro invece di 49,90 e ottieni il miglior compagno di allenamento possibile a poco prezzo.

