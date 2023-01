Allpowers R4000: l'energia è sempre con te

Quanto accaduto negli ultimi mesi ha completamente stravolto l’idea che nell’immaginario collettivo si aveva dell’energia. I costi in aumento le hanno infatti dato corpo, le incertezze le hanno dato volume, la scarsità l’ha resa un problema. Questa situazione ha però altresì consentito di maturare anche una maggiorata consapevolezza circa quel che l’energia è e rappresenta, la sua importanza nella vita di ogni giorno e l’assoluta centralità di idee utili a conservare, gestire e garantire l’approvvigionamento. Allpowers R4000 è esattamente una di queste idee, tra quelle di più alto profilo per quanto è in grado di garantire sotto ogni punto di vista. L’importante offerta disponibile in queste ore è l’occasione giusta per saltare a bordo, dunque non resta che esplorarne tutti i dettagli e capire perché uno strumento di questo tipo può cambiare il tuo modo di pensare all’energia e, soprattutto, a quel che potrebbe succedere in sua assenza.

Allpowers R4000: l’energia dove vuoi, quando vuoi

Allpowers R4000 è una Power Station portatile, un vero e proprio contenitore di energia che consente di approvvigionarsi dove e come lo si considera più conveniente, per poi sfruttarne la capacità tutto dove ce ne possa essere bisogno. Uno strumento di grande versatilità, insomma, in grado di garantire:

un’ampia riserva di energia in caso di black-out

approvvigionamento anche lontano dalla rete tradizionale

costi minimi, se non nulli, di acquisizione

Allpowers R4000 è un vero e proprio accumulatore di energia elettrica che, grazie alle ruote ed alle maniglie in dotazione, può essere portato ovunque si necessiti con grande comodità. La capacità è elevatissima:

4000W AC (picco fino a 6000W)

(picco fino a 6000W) 3600Wh

Per meglio comprendere questi dati li si può leggere attraverso la loro applicazione nella vita reale. Un Allpowers R4000 a piena carica, infatti, consente di tenere acceso un trapano da 1000W per 3 ore o un asciugacapelli da 1600W per 2 ore: è facile immaginare pertanto quante volte possa ricaricare smartphone e tablet di casa, garantendo piena e continuativa operatività anche in assenza di energia elettrica dalla rete. Le funzioni di UPS possono inoltre consentire una facile copertura dell’alimentazione di un PC in caso di black-out, attivandosi in soli 15ms in caso di necessità e garantendo così continuità operativa sempre e comunque, regolarizzando la corrente in entrata ed aggirando ogni possibile shock elettrico o eventuali inattese interruzioni momentanee. Un vero e proprio UPS, insomma, ma un UPS di eccellenza che va ben oltre le prerogative di un UPS tradizionale.

Queste caratteristiche e l’altissima capacità della Power Station consentono alla R4000 di essere una soluzione ideale in molte situazioni. Può essere utile en plein air per la vita di campeggio o per un pic-nic lontano da qualsiasi presa elettrica: un biberon da riscaldare, una luce da accendere o un amplificatore da tenere acceso per la musica d’atmosfera non saranno mai un problema. Può essere utile in casa, portando elettricità ovunque sia utile sostituire la rete (magari con un carico di energia pulita appena catturata dai raggi del sole). Può essere utile in auto o in camper, potendo così contare su una fonte di ricarica sempre a disposizione in qualsiasi momento. Può essere utile per eventi o per lavori di mobilità, poiché non sarà la propria posizione nello spazio a precludere la possibilità di utilizzare strumenti elettrici.

Il colpo d’occhio sulla moltitudine di attacchi disponibile evidenzia un fatto evidente: un R4000 potrebbe alimentare contemporaneamente uno smartphone, un tablet, un laptop, una serie di luci d’ambiente ed una cassa Bluetooth, avanzando ancora spazio per una macchina del caffè e chissà cos’altro possano suggerire la fantasia o la necessità del momento.

Se si volesse poi alzare ulteriormente l’asticella, ecco che si entra in una dimensione nuova ed ulteriore: i dispositivi Allpowers R4000, infatti, possono anche essere collegati in serie per aumentare la potenza disponibile fino ad un massimo di ben 21600Wh: un vero e proprio accumulatore modulare che guarda all’intera abitazione e non soltanto alle singole estemporanee esigenze particolari.

Come noto, però, potenza e controllo devono sempre andare di pari passo: Allpowers ha pertanto previsto sui propri device di punta un touchscreen per un controllo visivo della potenza residua, per ottenere tutte le informazioni di carico e assorbimento istantanei e per consentire di controllare ogni aspetto con pochi click. Disponibile inoltre un’app che, tramite connessione Bluetooth/Wifi, funge da display ulteriore per il controllo a distanza. Per facilitare ulteriormente le interazioni è stato inoltre incluso un assistente vocale in grado di fungere da interfaccia semplificata per chi non dispone immediatamente dello smartphone o per chi preferisce questo tipo di modalità più diretto.

L’assenza completa di ogni qualsivoglia tipo di rumore permette di adottare un R4000 in qualsiasi circostanza: l’alta manovrabilità consente di gestirlo in qualsiasi locale e non v’è disturbo che possa arrecare nemmeno in zona notte o nelle stanze adibite a studio o lettura.

Le garanzie di durata sono inoltre una garanzia di valore: se si immaginasse di farne utilizzo intensivo quotidiano, Allpowers R4000 proietterebbe il suo ciclo di vita fino all’incredibile durata di un decennio e l’utilizzo dell’apposita “Eco Mode” non farebbe altro che estendere il tempo di standby (ossia la capacità di conservare carica anche durante le fasi di inattività) minimizzando i danni alle batterie.

Dopo 3500 cicli di carico/scarico è garantito ancora l’80% della capacità complessiva, il che consente di ammortizzare il prezzo iniziale su molti anni, entro i quali ci si può crogiolare tra i risparmi e le comodità che una Power Station simile ha la capacità di mettere a disposizione.

In collaborazione con Allpowers