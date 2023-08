Altoparlante Bluetooth 24h e impermeabile, POCO TEMPO per averlo a 16€

Un altoparlante Bluetooth che una volta azionato trasforma la stanza in una discoteca. Piccolo ma super potente è l’anima della festa sotto tutti i punti di vista e ti consente di utilizzarlo praticamente ovunque. Portalo sempre con te, anche in spiaggia visto che è impermeabile.

Grazie allo sconto a tempo ora in corso su Amazon hai l’occasione di concludere un affare. Non perdere tempo perché le scorte stanno terminando: portalo a casa subito con appena 16€ e concludi l’affare.

Se hai un abbonamento Prime attivo, ricorda che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Altoparlante Bluetooth da festa: piccola ma che potenza

Sta nel palmo della mano ma una volta che lo azioni lo senti anche a distanza. Utilizzalo praticamente dove vuoi, tanto ha delle dimensioni così contenute che lo porti veramente ovunque tu voglia. In più, come ti anticipavo, è impermeabile. Ciò significa che sia in spiaggia che in piscina o in bagno non si rovina. Né acqua né vapore sono una minaccia.

Detto questo, voglio concentrarmi un attimo sulle sue caratteristiche chiave: ha una cassa potente e di qualità per riprodurre i tuoi brani preferiti senza distorsioni. Colleghi lo smartphone con Bluetooth ed il gioco è fatto. Ti faccio sapere che ha anche una entrata AUX nel caso tu voglia collegare un dispositivo con cavo.

La batteria dura 24 ore con una sola carica per non importi limiti. Puoi far suonare questa cassa tutto il giorno senza dovertene preoccupare.

Come ti dicevo, quindi, è forte e completo di tutto. Non te lo perdere, costa veramente poco ed è un affare. Collegati subito su Amazon dove con l’offerta lampo puoi acquistare questo bel altoparlante Bluetooth a soli 16€.

