Altoparlante bluetooth impermeabile a prezzo SBRICIOLATO su Amazon

Stai cercando un altoparlante bluetooth potente, portatile e colorato? Occhio allora alla nuova offerta di Amazon su MUQI MQ-13, il modello più venduto della marca.

Solo per oggi, puoi acquistarlo a 39,99 euro e, se applichi il coupon disponibile in pagina prima di aggiungere il prodotto al carrello, riceverai un ulteriore sconto del 40%, portando il prezzo finale a soli 23,99 euro.

L’altoparlante bluetooth perfetto da portare ovunque

MQ-13 è un altoparlante bluetooth che ti offre una qualità del suono eccezionale e una connessione stabile e rapida grazie alla tecnologia bluetooth 5.0 che ti permette di collegarlo al tuo telefono senza preoccuparti della disconnessione.

Il microfono incorporato ti permette persino di effettuare chiamate in vivavoce e con il moschettone lo puoi appendere allo zaino durante le escursioni all’aperto. Tramite il connettore AUX puoi anche collegarlo ad alcuni computer o TV senza funzione bluetooth. Insomma, si rivela presto come l’altoparlante bluetooth ideale per la casa, le feste, l’esterno o i viaggi.

Il suono arriva da due altoparlanti integrati che forniscono una potenza di 10 W. La tecnologia TWS ti consente di accoppiare due altoparlanti MQ-13 con il tuo telefono, per goderti un vero stereo wireless.

Soprattutto, siamo di fronte ad un altoparlante impermeabile che ti offre una protezione totale dall’acqua e dalla polvere come dimostra la certificazione IPX78 che lo rende resistente agli spruzzi, alla pioggia e alle immersioni. Puoi usarlo in bagno, in spiaggia, in piscina senza preoccuparti di danneggiarlo.

Non lasciarti sfuggire questa offerta incredibile: acquista MQ-13 su Amazon a soli 23,99 euro e goditi la tua musica preferita con uno stile unico Ricorda di applicare il coupon in pagina prima di inserire il prodotto nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.