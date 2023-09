Altoparlante bluetooth JBL GO 3 a prezzo bassissimo su Amazon (-25%)

Con l’altoparlante bluetooth JBL GO 3 la tua musica preferita viaggia sempre con te: perfetto per feste all’aperto o per semplice compagnia mentre stai facendo una passeggiata. Oggi puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo fantastico: solo 33,89 euro invece di 44,99 grazie allo sconto applicato in pagina.

Altoparlante bluetooth JBL GO 3 in offerta su Amazon

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte di JBL GO 3. Questo piccolo ma potente altoparlante offre un suono di alta qualità con bassi corposi grazie alla tecnologia JBL Pro Sound. Che tu stia ascoltando musica, guardando film o godendoti i tuoi podcast preferiti, JBL GO 3 è progettato per offrirti un’esperienza di ascolto superba.

Il JBL GO 3 non è solo un altoparlante Bluetooth di alta qualità, ma è anche un accessorio di stile. Con tessuti variopinti e inserti espressivi, si abbina perfettamente al tuo look di tendenza. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per essere trasportato ovunque tu vada, occupando pochissimo spazio. È l’accessorio perfetto per qualsiasi avventura.

Non devi preoccuparti nemmeno di tenere il tuo JBL GO 3 lontano dall’acqua o dalla polvere. È certificato IPX67, il che significa che è resistente all’acqua e alla polvere. Puoi portarlo in spiaggia, a bordo piscina o persino sotto la doccia senza problemi. La musica ti seguirà ovunque, senza limiti.

Con una sola ricarica, il JBL GO 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless. Non importa se stai rilassandoti in giardino o facendo una passeggiata in montagna, il tuo altoparlante sarà sempre pronto a suonare le tue canzoni preferite. Inoltre, la connettività Bluetooth ti consente di collegarlo facilmente a qualsiasi dispositivo compatibile.

All’interno della confezione troverai anche un cavo USB Type C per la ricarica, una guida rapida e una scheda con dati di sicurezza. È tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a goderti la tua musica ovunque tu vada.

Non perdere questa opportunità di possedere un altoparlante Bluetooth di alta qualità a un prezzo così basso. L’JBL GO 3 è l’accessorio perfetto per migliorare la tua esperienza musicale ovunque tu vada. Acquistalo ora su Amazon a soli 33,89 euro, risparmiando il 25% sul prezzo originale di 44,99 euro.

