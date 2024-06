Altoparlante bluetooth JBL GO 4 a soli 33,99€: minimo storico Amazon (-32%)

JBL GO 4 è in offerta su Amazon al suo minimo storico: questo piccolo altoparlante bluetooth portatile, che non rinuncia alla potenza, può essere tuo a 33,99 euro invece del prezzo consigliato di 49,99 euro.

JBL GO 4: le caratteristiche dello speaker bluetooth

JBL GO 4 può ingannarti a causa delle sue ridotte dimensioni, ma ti stupirà subito con un sound spettacolare grazie alla tecnologia JBL Pro Sound che offre una qualità audio profonda e chiara, con bassi vibranti, ideale per goderti la musica dove vuoi, anche sotto la doccia.

Con una sola ricarica puoi avere fino a 7 ore di riproduzione continua e, con la funzione Playtime Boost, puoi aggiungere fino a 2 ore semplicemente con la pressione di pulsante.

JBL GO 4, grazie alla protezione impermeabile e alla resistenza alla polvere con certificazione IP67, può accompagnarti dove vuoi: in piscina, sotto la doccia o in qualsiasi ambiente umido o polveroso senza preoccuparti che si danneggi.

Inoltre, se ne acquisti due puoi abbinarli per ottenere un audio stereo, o collegare più diffusori compatibili con JBL Auracast per un’esperienza sonora ancora più ricca e coinvolgente.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista adesso il tuo JBL GO 4 a soli 33,99 euro invece di 49,99.