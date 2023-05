Altoparlante bluetooth per feste all'aperto a meno di 10€ su Amazon

Se stai cercando un altoparlante bluetooth portatile, resistente all’acqua e con una qualità del suono eccezionale, non perdere questa occasione imperdibile su Amazon: il Deuomerk Bluetooth Speaker è disponibile a soli 9,99 euro invece di 19,99 grazie al coupon sconto da applicare in pagina.

Il Deuomerk Bluetooth Speaker è un altoparlante wireless impermeabile con certificazione IPX7, che ti permette di ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi condizione atmosferica e ambientale. Puoi portarlo con te in spiaggia, in piscina, sotto la doccia o in campeggio senza preoccuparti di danneggiarlo.

Altoparlante bluetooth in offerta: un affare

Questo altoparlante ha una potenza di 10W e offre una qualità del suono 3D stereo con bassi profondi e alti nitidi. Puoi collegarlo al tuo smartphone, tablet o laptop tramite bluetooth 5.0 o con il cavo AUX incluso nella confezione. Inoltre, ha una funzione di power bank integrata che ti permette di ricaricare i tuoi dispositivi in caso di emergenza.

Il Deuomerk Bluetooth Speaker ha una batteria ricaricabile da 3600mAh che garantisce fino a 12 ore di riproduzione musicale con una sola carica. Ha anche un microfono incorporato che ti consente di effettuare chiamate in vivavoce con un solo tocco. Infine, ha un design elegante e compatto, con una griglia metallica e una luce LED che cambia colore a ritmo di musica.

Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata e approfitta subito del coupon sconto per acquistare il Deuomerk Bluetooth Speaker a metà prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.