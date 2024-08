Altoparlante JBL GO 4: wireless, portatile e in FORTE SCONTO

Perfetto per essere portato ovunque, grazie al suo design, JBL GO 4 in forte sconto su Amazon è l’affare da prendere in considerazione se vuoi acquistare un altoparlante wireless con una qualità audio elevata, come da tradizione per il brand, uno dei leader del mercato. Dotato di connettività Bluetooth, è protagonista della riduzione di prezzo che segnaliamo oggi.

JBL GO 4 porta la musica dove vuoi tu

Può contare sulla certificazione IP67 che lo rende resistente all’acqua e alla polvere, risultando così adatto per le feste all’aperto, in giardino così come a bordo piscina o addirittura sotto la doccia. La batteria garantisce un’autonomia fino a 7 ore con una sola ricarica, per un’esperienza di ascolto senza interruzioni. Nella confezione sono inclusi un cavo USB-C e il manuale. Trovi tutte le altre informazioni nella scheda completa.

Approfitta dello sconto del 26% applicato in automatico (non servono coupon o codici promozionali) e acquista lo speaker wireless JBL GO 4 al prezzo finale di 36,99 euro, invece di 49,99 euro come da listino ufficiale. La colorazione è Nero, quella visibile in queste immagini. Un occhio di riguardo è stato riservato anche alla sostenibilità, con l’impiego di materiali riciclati per alcune delle parti.

Se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo, per te c’è anche la spedizione gratuita, gestita direttamente da Amazon, così come la vendita, senza passare da intermediari. Verifica le tempistiche della consegna nella pagina dedicata. Chi lo ha già provato, non se ne separerà più, come dimostra il voto medio pari a 4,7 stelle su 5 assegnato dalle recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce.