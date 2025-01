Altoparlanti 2.1 per PC a 17,90 euro con lo sconto A TEMPO di Amazon

Un passo in avanti dal punto di vista sonoro per la tua postazione da gioco può arrivare da questi altoparlanti Mars Gaming 2.1 con illuminazione RGB: oggi puoi acquistarli su Amazon in offerta lampo a soli 17,90 euro, con spedizione e consegna immediata.

Mars Gaming: altoparlanti da PC sorprendenti

Nonostante le dimensioni compatte e il prezzo contenuto, questi altoparlanti sono in grado di fornire prestazioni di alto livello. Grazie al subwoofer da 35W possono offrirti un suono 3D surround per immergerti completamente in giochi, film o musica. Basterà posizionarli a 10-30 centimetri dalla parete per ottimizzare i bassi e creare un’atmosfera coinvolgente tramite il sistema di driver surround invertiti 3D.

L’illuminazione dinamica RGB è una chicca pensata ovviamente per dare risalto e personalizzare la tua postazione: i colori cambiano in modo fluido, creando un effetto visivo che si integra perfettamente con il tuo setup.

Il controllo del volume è gestito tramite la manopola anteriore per un sistema pronto all’uso: ti basta collegare gli altoparlanti tramite USB o Jack per iniziare subito a utilizzarli.

I Mars Gaming MS-H21 combinano performance, facilità d’uso e design accattivante: acquistali adesso a soli 17,90 euro.