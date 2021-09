Altoparlanti Logitech Z207 Bluetooth al minimo storico

Se sei alla ricerca di un buon paio di altoparlanti per ogni tuo dispositivo, dalla TV allo smartphone, abbiamo ciò che fa per te. Si tratta delle casse Logitech Z207 Bluetooth, una coppia di altoparlanti di ottima qualità, oggi con uno sconto di oltre il 50% per la variante nera. Come al solito, si tratta di un’offerta a tempo e su quantità limitate, quindi non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Altoparlanti Bluetooth Logitech Z207: caratteristiche tecniche

La soluzione di Logitech è decisamente interessante. Sfrutta un design minimale, associato a ben 4 diversi trasduttori per un suono avvolgente ed equilibrato. Due trasduttori, infatti, sviluppano il giusto compromesso tra toni medi e alti, mentre gli altri due passivi, forniscono la corretta quantità di bassi. Il risultato è un suono decisamente fedele e bilanciato, senza rinunciare all’immersività dei bassi che non intaccano le altre frequenze. La potenza in uscita arriva a ben 10W, nettamente superiore a quasi tutti gli altoparlanti integrati che, per favorire lo spessore ridotto del display, diventano sempre più modesti.

Il punto di forza delle casse, però, è ovviamente la connettività. Innanzitutto, è presente un jack da 3,5 millimetri per il collegamento a TV e monitor. Come premesso non manca la tecnologia Bluetooth che permette di gestire la riproduzione da remoto. Una delle feature più interessanti è senza dubbio Logitech Easy Switch. La connessione Bluetooth consente di collegare simultaneamente due dispositivi, senza la necessità di ripetere ogni volta l’accoppiamento. Per passare da un dispositivo all’altro è sufficiente mettere in pausa uno, ed avviare l’audio dall’altro, senza dover disconnettere nessuno dei due. Molto comodi i comandi fisici posti sull’altoparlante destro che permettono di gestire il volume attraverso una generosa rotella o entrare in modalità pairing attraverso l’apposito tasto.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 52%, le Logitech Z207 Bluetooth possono essere acquistate su Amazon a soli 24,99 euro.