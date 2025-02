Altoparlanti per PC in offerta su Amazon: prezzo bassissimo

Questi altoparlanti Amazon Basics sono una soluzione semplice, economica e funzionale per il tuo PC o laptop. Si alimentano tramite USB e grazie allo sconto odierno puoi acquistarli oggi a soli 23 euro, con consegna immediata.

Altoparlanti per PC in offerta: compatti e con alimentazione USB

Per la loro fascia di prezzo questi altoparlanti sono capaci di offrire una eccellente qualità audio coprendo una frequenza da 103 Hz a 20 KHz per una potenza totale RMS di 2,2W: sono dunque perfetti per ascoltare musica, guardare video o per migliorare l’audio delle videochiamate.

Dalle dimensioni compatte (8,1 x 7,1 x 13,4 cm) e dal design minimalista sono ideali per qualsiasi scrivania senza occupare troppo spazio e grazie al controllo del volume frontale puoi regolare il suono con semplicità. Con la pratica opzione On/Stand-By puoi accenderli e spegnerli senza scollegarli: grazie al jack da 3,5mm sono compatibili anche con cuffie e altri dispositivi.

Ideali per migliorare l’audio del tuo PC senza spendere una fortuna, questi altoparlanti Amazon Basics sono la scelta perfetta per te. Acquistali a soli 23 euro.