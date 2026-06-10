 Musica e chiamate di qualità con gli auricolari wireless JBL Tune Beam Ghost 2
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Musica e chiamate di qualità con gli auricolari wireless JBL Tune Beam Ghost 2

Con gli auricolari wireless JBL Tune Beam Ghost 2 potrai goderti chiamate perfette e musica coinvolgente per 24 ore complessive.
Musica e chiamate di qualità con gli auricolari wireless JBL Tune Beam Ghost 2
Tecnologia Audio Hifi
Con gli auricolari wireless JBL Tune Beam Ghost 2 potrai goderti chiamate perfette e musica coinvolgente per 24 ore complessive.
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Goditi la tua musica preferita senza interruzioni e chiamate senza disturbi grazie a degli auricolari wireless straordinari che oggi potrai avere a meno del loro prezzo. Vai immediatamente su Amazon e potrai aggiungere al tuo carrello i JBL Tune Beam Ghost 2 da soli 79,99 euro, invece che 99,99 euro.

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JBL Tune Beam Ghost 2: tutti i motivi per cui acquistarli

Gli auricolari wireless JBL Tune Beam Ghost 2 offrono il massimo del comfort e sono estremamente leggeri. Hanno inserti in silicone morbido che si adattano alle orecchie, una custodia compatta e sono resistenti all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP54. Inoltre offrono la connessione multipoint che ti permetterà di associarli a più dispositivi in contemporanea per passare da uno all’altro in un attimo.

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Garantiscono un audio spettacolare che ti permette di sentire la musica in modo nitido e fedele all’originale, nonché 3 microfoni interni per ogni auricolare, che capitano la tua voce e la restituiscono senza disturbi. Grazie anche alla cancellazione del rumore adattiva potrai usarle in qualsiasi posto senza distrazioni. Garantiscono poi 8 ore di ascolto con una singola ricarica e 24 ore complessive con la custodia.

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Pubblicato il 10 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
10 giu 2026
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