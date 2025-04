Occasione: altoparlanti stereo da gaming (RGB) a soli 14€

Al prezzo stracciato di soli 14,36 euro, questi altoparlanti stereo da 15 W sono perfetti per una postazione da gioco. Si tratta del modello Mars Gaming MS72, nella colorazione Bianco, dotato di illuminazione RGB Flow per creare l’atmosfera giusta durante le sessioni di gameplay. Diamo uno sguardo alle caratteristiche in dotazione, ricordando che si tratta di un’offerta a tempo e che potrebbe scadere da un momento all’altro.

Mars Gaming MS72 in offerta oggi su Amazon

Sono in grado di riprodurre un sonoro avvolgente attraverso due driver audio attivi e un avanzato chipset DSP, con bassi profondi e dialoghi cristallini. Non mancano nemmeno la rotella per il controllo del volume e il jack da 3,5 mm per il collegamento delle cuffie. L’alimentazione avviene tramite cavo USB, così da poterlo collegare ad esempio a una porta del PC, a quella della console o a un alimentatore qualsiasi. Scopri di più nella descrizione completa.

Se hai l’abbonamento Prime attivo ti spetta di diritto anche la consegna gratuita entro domani. Altrimenti, puoi iniziare i 30 giorni di prova e accedere a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione, senza affrontare alcuna spesa. La disponibilità è immediata e Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione.

Grazie all’offerta a tempo di oggi (non sappiamo fino a quando andrà avanti) puoi acquistare gli altoparlanti stereo Mars Gaming MS72 da 15 W con illuminazione RGB al prezzo finale di soli 14,36 euro. È il loro minimo storico da quando sono in vendita. Il voto medio assegnato dalle oltre 13.600 recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce promuovono l’articolo con un 4/5.