Amazfit Active 2: oltre 160 app sportive, batteria da 10gg e resistenza a 5ATM

Offerta straordinaria quella che ti stiamo segnalando che ti consente di metterti al polso uno smartwatch meraviglioso a un prezzo molto interessante. Stiamo parlando del mitico Amazfit Active 2 che ora puoi acquistare su Amazon a soli 71,24 euro, invece che 99,90 euro.

Con lo sconto del 29% quindi puoi risparmiare più di 28 euro sul totale e soprattutto puoi avere uno smartwatch in grado di monitorare il tuo fisico costantemente e con una strepitosa batteria. Ha un corpo elegante e comodo, un generoso display ed è anche impermeabile. Inoltre puoi decidere di pagare a rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

Amazfit Active 2 è elegante e ora costa il giusto

Amazfit Active 2 si presenta con un bellissimo display rotondo AMOLED da 1,32 pollici e cassa in acciaio inossidabile con cinturino in morbido silicone traforato. Ha una visione perfetta anche alla luce del sole ed è comodissimo da usare perfino quando dormi. Ha un BioTracker molto preciso con sensori che tracciano ad esempio la frequenza cardiaca e il sonno.

Offre oltre 160 modalità sportive tra cui scegliere e grazie all’impermeabilità fino a 50 metri e al barometro potrai nuotare e sciare in tranquillità. Possiede il GPS integrato con mappe gratuite scaricabili e potrai ricevere indicazioni direttamente sullo smartwatch e sentirle tramite le cuffie Bluetooth collegate. Con l’app Zepp puoi gestire e visualizzare i tuoi dati sulla salute e sul fitness, e altre informazioni utili. E non dimentichiamo che garantisce una straordinaria autonomia fino a 10 giorni di utilizzo tipico con una ricarica completa.

Che stai aspettando dunque? A questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono certo infinite. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Amazfit Active 2 a soli 71,24 euro, invece che 99,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.