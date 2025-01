Amazfit Balance 46mm scontato di 40€, è uno smartphone da polso

Uno smartwatch o uno smartphone da polso? Lo strabiliante Amazfit Balance 46mm è un accessorio così avanzato che smussa i confini della categoria e offre prestazioni eccellenti. Indossalo al polso tutto il giorno e non fare a meno dei sensori per salute e sport, delle funzioni legate alla vita quotidiana e una serie di caratteristiche eccellenti. Se lo avevi già notato, oggi è il tuo giorno fortunato: lo sconto di circa 40 euro su Amazon lo rende più accattivante: puoi acquistarlo a soli 128,69€ con un click e pagare anche a Tasso Zero.

Amazfit Balance 46mm, perché non farsi scappare questo smartwatch

Straordinario sotto tutti i punti di vista, Amazfit Balance 46mm non scende a compromessi neanche con il design. Quando lo indossi sembra un classico orologio da polso ma invece ha un cuore altamente tecnologico che lo rende un gioiello sotto tutti i punti di vista. Disponibile in colorazione nero e abbinabile sia a sistemi Android che iOS così da non rinunciare a niente.

Il display è rotondo, colorato e luminoso. Ovviamente lo puoi personalizzare e grazie al pannello AMOLED hai colori che brillano di luce propria. Usa un semplice dito per navigare nel menù ed avere ogni funzione a portata di polso.

Puoi monitorare la salute con dati su cuore, sonno e tanto altro ancora. Scegli tra 150 modalità di allenamento o aspetta che l’intelligenza avanzata dello smartwatch ne rilevi una in automatico. Con le varie impostazioni puoi condividere le attività sportive, navigare i percorsi con le mappe e non perdere neanche un dato sul movimento.

Pensa che se ci fermassimo qua, sarebbe già una vincita. Tuttavia devo ancora dirti che lo smartwatch in questione ha anche un cervello perché grazie all’AI di OpenAI hai un assistente con i fiocchi con cui poter gestire tutte le impostazioni in modo rapido. Amazon Alexa è integrata e poi c’è il Bluetooth che non solo ti fa scrivere messaggi WhatsApp e ti fa rispondere ed effettuare chiamate, ma ti consente di connettere anche altri dispositivi.

Te l’avevo detto che era un gioiello, no? Non farti scappare Amazfit Balance 46mm ora in offerta su Amazon a soli 128€ con sconto di quaranta euro.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.