Amazfit Band 5: super sconto su Amazon per la smart band dell'anno

Se sei alla ricerca di una Smart Band Amazfit Band 5 e quello che fa per te. Oggi è in promozione su Amazon a soli 29.90€ ed è un vero e proprio affare. Infatti ribasso del 34% rende il prezzo di listino più conveniente mediante uno sconto effettivo di 15,09€.

Le spedizioni sono veloci gratuite su tutto il territorio italiano.

Amazfit Band 5: quello che devi sapere su questo smartBand

Avere una smartband a portata di polso è conveniente e utile. Capace di registrare i dati inerenti sia al benessere che allo sport, questo dispositivo è un toccasana per gli amanti delle attività sportive. Inoltre disponibile in colorazione Black si adatta facilmente sia i polsi maschili che a quelli femminili.

Il suo cinturino sport supporta una cassa dalla forma allungata che presenta un display colori a touch con ampiezza di 1.1 pollici.

Grazie a questa dimensione, lettura delle informazioni e sempre resa ottimizzata.

Per quanto riguarda le varie tecnologie implementate al suo interno, invece, il dispositivo è in grado di tenere traccia della salute cardiaca mediante il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, della saturazione dell'ossigeno nel sangue e del ciclo mestruale.

Le modalità sportive integrate al suo interno sono diverse, in totale 11 e consentono di tenere traccia di attività praticate sia all'interno che all'esterno. Attraverso il suo essere waterproof fino a 5 ATM, l'orologio può essere utilizzato anche in acqua senza alcun problema.

Caratteristica saliente del dispositivo e la sua batteria che concede fino a 15 giorni di autonomia con un utilizzo tipico e fino a 25 giorni se impostato il risparmio energetico. Inoltre al suo interno è implementata anche Amazon Alexa, la quale permette di accedere a un mondo di comandi vocali infinito.

Puoi acquistare Amazfit Band 5 a soli €29,90 su Amazon in colorazione Black. Acquista la smart Band oggi e ricevila a casa in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime attivo. Le spedizioni sono veloci e gratuite anche per i clienti che optano per la consegna presso i punti di ritiro.