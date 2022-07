Amazfit Bip 3 e Bip3 Pro già disponibili su Amazon

Fanno il loro ingresso nel catalogo smartwatch i nuovi Amazfit Bip 3 e Amazfit Bip 3 Pro. A caratterizzarli sono specifiche e funzionalità migliorate rispetto a quelle offerte dalle generazioni precedenti, a partire da ampi schermi a colori per arrivare alle caratteristiche dedicate al monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

I nuovi indossabili Bip 3 e Bip 3 Pro di Amazfit

Entrambi i modelli sono dotati di un display da 1,69 pollici ricoperto da vetro temperato 2.5D con rivestimento anti-impronta. Nulla è stato lasciato al caso in termini di interfaccia, prevedendo una grande libertà in termini di personalizzazione con oltre 50 quadranti tra cui scegliere (è anche possibile impostare una propria foto come sfondo) e widget modificabili.

Tra gli altri punti di forza si segnalano i 14 giorni di autonomia con una singola ricarica della batteria interna da 280 mAh e la presenza del modulo GPS sulla variante Pro, per un tracciamento preciso delle sessioni di allenamento.

È inoltre garantita la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, potendo così raggiungere i 50 metri di profondità senza problemi o, più semplicemente, per evitare di doverlo togliere prima di tuffarsi in piscina o al mare. A completare la dotazione sono le oltre 60 modalità sportive supportate (all’aperto e al chiuso, dalla corsa alla bicicletta, fino allo yoga), la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, quella della frequenza cardiaca, la valutazione automatica della qualità del sonno e il calcolo del punteggio PAI che valuta la forma fisica.

Amazfit Bip 3 è disponibile su Amazon al prezzo di 59,90 euro nelle colorazioni Nero, Bianco e Rosa. Per la versione Bip 3 Pro la spesa sale invece a 69,90 euro.

