Xiaomi Mi Smart Band 6: tutto il tuo mondo a portata di polso

Utile, comodo, portatile, leggero e funzionale. Sono queste solo alcune delle innumerevoli qualità che descrivono l’incredibile Xiaomi Mi Smart Band 6. Vai subito su Amazon e mettilo nel carrello a soli 41,99 euro, invece di 54,99 euro.

Stiamo parlando di un prezzo decisamente vincente per questo smartwatch che include tantissime funzioni. Il suo design comodo e minimalista lo rende estremamente pratico. Portarlo al polso sarà un piacere e avrai tutto sotto controllo.

Il cinturino antibatterico gli conferisce ancora più qualità e professionalità. Indossalo tutto il giorno, anche durante questo caldo importante. Non ti darà fastidio, nemmeno mentre farai sport. Essendo impermeabile potrai lavarlo con te anche sotto la doccia.

Xiaomi Mi Smart Band 6: super offerta Amazon da non perdere

Xiaomi è il marchio numero 1 al mondo di Smart Band. Non ci sono dubbi di questo perché te ne accorgi non appeni ne indossi una al polso. La sua professionalità e la sua fama la precede soprattutto quando parliamo del Mi Smart Band 6.

Usalo per fare sport, ma anche per pagare i tuoi acquisti grazie alla compatibilità NFC che supporta il circuito MasterCard. Effettua pagamenti contactless in totale sicurezza e comodità, portando al polso la tua carta di pagamento preferita.

Il riconoscimento automatico delle modalità fitness è eccezionale. Tu non dovrai far altro che iniziare il tuo allenamento. Ci penserà Xiaomi Mi Smart Band 6 a individuare quale sport stai facendo e attivare così il monitoraggio del tuo allenamento.

Resistente all’acqua fino a 50 metri, potrai portarlo con te anche durante le tue sessioni di nuoto non solo in piscina, ma anche al mare. Non teme nemmeno la polvere, quindi è un ottimo alleato anche in spiaggia e sotto il sole. Per il nuoto potrai selezionare tra 5 diversi stili per ottenere un tracciamento ancora più accurato.

Ovviamente, anche lato salute non scherza. Xiaomi Mi Smart Band 6 controlla regolarmente la frequenza cardiaca e il livello di ossigenazione del tuo sangue. Inoltre, monitorando il sonno, inclusi anche i pisolini, saprai sempre la qualità del tuo riposo.

Questa è una vera e propria occasione offerta da Amazon. Acquista Xiaomi Mi Smart Band 6 a soli 41,99 euro, invece di 54,99 euro. Scegli per te il meglio in assoluto trovando il giusto compromesso tra portabilità e funzionalità in un prodotto di assoluta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.