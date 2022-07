Apple Watch 8 avrà lo schermo ancora più grande

Nelle scorse ore, si è parlato del fatto che Apple Watch 8 dovrebbe essere in grado di misurare la febbre grazie alla presenza di un nuovo sensore. Questa, però, non sarà l’unica novità di rilievo in dirittura d’arrivo. A quanto pare, pure sul fronte design ci saranno buone nuove, in special modo per quel che concerne le dimensioni del display.

Apple Watch 8: display più grande del 5%

Stando infatti a quanto da poco emerso, Apple Watch 8 dovrebbe avere uno schermo più grande del 5% rispetto al modello precedente. Nello specifico, si parla di un display da 1,99 pollici oppure da 2 pollici. A riferirlo sono gli analisti Ross Young di DSCC e Jeff Pu di Haitong International Securities.

Molto probabilmente ciò potrà essere ottenuto utilizzando cornici ancora più sottili e con una cassa di dimensioni leggermente superiori a quella attuale. Nessun cambiamento drastico insomma, ma di sicuro capace di offrire degli interessanti vantaggi.

Per farsi un’idea più specifica dell’incremento delle dimensioni, basti pensare al fatto che Apple Watch 7 da 45 mm (a proposito, su Amazon lo si trova in vendita in sconto del 9%) è dotato di uno schermo da 1,901 pollici e con un aumento della diagonale del 5% si arriverebbe a un incremento di 0,89 pollici.

Alle indiscrezioni di cui sopra occorre poi sommare quella diffusa in Rete a maggio scorso, secondo cui il nuovo modello di smartwatch del gruppo di Cupertino potrebbe disporre di bordi piatti, andando quindi ad abbandonare le linee stondate che lo hanno da sempre caratterizzato, in favore di un’estetica ancora più moderna e vivace, in perfetta continuità con gli altri prodotti Apple. Vedremo se sarà effettivamente in questo modo oppure no.

