Amazfit Bip 5: il prezzo dello smartwatch crolla al minimo storico (-25%)

Amazfit Bip 5 è un eccellente smartwatch ideale per la vita quotidiana e per tenere sotto controllo dati sulla salute e sul fitness che è oggi protagonista di un’offerta al minimo storico Amazon. Puoi acquistarlo infatti a soli 45 euro, con spedizione Prime e disponibilità immediata: ti spieghiamo perché non dovresti perdertelo.

Amazfit Bip 5: perfetto per salute e fitness

Con Amazfit Bip 5 potrai tenere tutto facilmente sotto controllo: merito del display da ben 1,91 pollici, che offre una chiara visibilità di tutto anche sotto la luce diretta del sole, ma anche delle numerose funzionalità che lo rendono il compagno perfetto per la vita quotidiana.

La connessione Bluetooth ti permetterà di rispondere o effettuare chiamate direttamente dal polso tramite il microfono e l’altoparlante integrati. Inoltre, se ti piace tenerti in forma, potrai contare su più di 120 modalità sportive, il supporto a 4 sistemi di posizionamento satellitare e il rilevamento automatico di 7 discipline: a questo aggiungi la possibilità di collegarlo ad applicazioni come Strava, Adidas Running o Komoot.

Capitolo salute: Amazfit Bip 5 se ne prende cura 24 ore su 24, 7 giorni su 7 monitorando la tua frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e lo stress. In caso di valori anomali sarai avvertito da apposite notifiche istantanee. Tra i dati analizzati anche il sonno e i cicli mestruali.

A completare il quadro, ecco una batteria che dura fino a 10 giorni: non dovrei preoccuparti di ricaricarlo frequentemente. Insomma, Amazfit Bip 5 è uno smartwatch elegante, funzionale e sempre connesso. Fallo tuo a soli 45 euro.