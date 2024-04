Amazfit GTR 3 è lo smartwatch che al polso è ASSISTENTE (coupon 30€)

Amazfit GTR 3 è uno smartwatch pazzesco. Se vuoi un accessorio che sia completo e che ti possa offrire ogni funzione utile nella quotidianità, questo prodotto non risponde che alle tue esigenze. Pensa che è perfetto sia su polso maschile che femminile ed ha Amazon Alexa integrato.

Approfitta al volo del coupon su Amazon, basta spuntarlo con un click per risparmiare una trentina di euro. Il prezzo scende a soli 119,90€ e tu completi il tuo acquisto con il sorriso sulle labbra.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Amazfit GTR 3, lo smartwatch con tutto al posto giusto

Bello in termini di design e pazzesco sotto il punto di vista delle performance. Non è il più costoso sul mercato ma Amazfit GTR 3 non ha paura di essere messo a confronto con modelli più blasonati. Come mai? Ti basta indossarlo per capire di che pasta è fatto.

Una volta indossato sembra quasi un orologio più classico al polso ma un tocco sul display e la magia accade. Personalizzalo come meglio credi e goditi colori e dimensioni ideali per una lettura accurata dei dati, anche in movimento.

Al suo interno trovi più di 100 modalità di allenamento, GPS autonomo e impermeabilità fino a 5ATM per usarlo a contatto con l’acqua e non importi dei limiti. Anche la salute non viene trascurata con sensori dedicati al cuore, al sonno e all’ossigenazione.

Batteria che dura un’eternità, più di due settimane con una carica e fitting ergonomico.

Collegati al volo su Amazon per acquistare con un solo click sul coupon il tuo Amazfit GTR 3 a 119,90€, è un’ottima occasione.

