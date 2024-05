Amazfit GTR 3 Pro: SUPER sconto del 25% su Amazon

L’Amazfit GTR 3 Pro rappresenta un nuovo standard nel mondo degli smartwatch, combinando tecnologia avanzata e design sofisticato. Attualmente disponibile su Amazon con un allettante sconto del 25%, questo dispositivo è il regalo perfetto per te stesso o per una persona cara. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 149,90 euro, anziché 199,90 euro.

Amazfit GTR 3 Pro: impossibile resistergli con questo sconto

Con Alexa integrata, l’Amazfit GTR 3 Pro offre una comodità senza pari. Impostare un allarme, fare domande o ottenere traduzioni diventa un gioco da ragazzi. E per quei momenti in cui sei offline? L’assistente vocale integrato ti permette di eseguire operazioni come attivare modalità sportive o misurare parametri di salute senza connessione internet.

Il vero punto di forza dell’Amazfit GTR 3 Pro è la sua capacità di supportare oltre 150 modalità sportive. Che tu pratichi sport individuali o di squadra, questo smartwatch tiene traccia delle tue attività fisiche con una precisione impressionante. Misura la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e molte altre metriche essenziali per il tuo allenamento.

Grazie al GPS ad alta precisione e alla resistenza all’acqua fino a 5 ATM, l’Amazfit GTR 3 Pro è perfetto per gli appassionati di attività all’aperto. Supportando sistemi di navigazione come GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS, garantisce una tracciatura accurata dei tuoi percorsi. L’altimetro barometrico, inoltre, ti fornisce dati precisi su altitudine e pressione atmosferica, rendendo le tue escursioni ancora più sicure.

Un display AMOLED ultra HD da 1,45 pollici rende ogni informazione facilmente leggibile, anche sotto la luce diretta del sole. Con una risoluzione di 331 ppi e un rapporto schermo-corpo del 70,6%, il display dell’Amazfit GTR 3 Pro è tra i migliori disponibili per gli smartwatch rotondi, offrendo un’esperienza visiva eccezionale.

La possibilità di ascoltare musica e rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio è un’altra caratteristica che rende l’Amazfit GTR 3 Pro un dispositivo indispensabile. Grazie alla connessione Bluetooth, puoi gestire le chiamate e controllare la musica senza dover toccare il telefono. E con la capacità di memorizzare fino a 470 brani, avrai sempre la tua colonna sonora preferita a portata di mano, perfetta per ogni occasione.

L’Amazfit GTR 3 Pro è un compagno versatile e affidabile per ogni momento della tua giornata. Approfitta subito del mega sconto del 25% su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 149,90 euro.