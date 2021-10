Amazfit GTS 2: lo sportwatch smart oggi al minimo storico

Se sei alla ricerca di un buon smartwatch, potresti approfittare dell’offerta su uno dei più apprezzati del mercato. Raggiunge il suo minimo storico l’Amazfit GTS 2 Mini, uno smartwatch pensato per la vita quotidiana, ricco di funzionalità di cui una pensata specificamente per le donne.

Smartwatch Amazfit GTS 2 Mini: caratteristiche tecniche

Partiamo dal display, uno dei punti forti dell’orologio grazie al pannello AMOLED da 1,55 pollici dotato di vetro 2,5D, piuttosto definito e con un’ottima visibilità alla luce del sole. Si tratta di un orologio pensato soprattutto per la salute, ne sono la dimostrazione le oltre 70 modalità di allenamento disponibili incluso il nuoto. Il GTS Mini 2, infatti, presenta un grado di impermeabilità fino a 5 atmosfere ed un peso di soli 20 grammi, tanto leggero da non sentirlo al polso. Non manca naturalmente un sensore per il battito cardiaco con rilevazione continua, che consente anche di verificare la qualità del sonno. Questo è affiancato da un ottimo sensore SpO2 che rileva la quantità di ossigeno nel sangue, così da tenere sotto controllo lo stress sia fisico che mentale. Sorprendente la batteria capace di offrire fino a 14 giorni di autonomia con una sola ricarica.

Pur essendo uno dei prodotti top per l’attività fisica, non mancano alcune funzionalità smart per la vita di tutti i giorni. L’orologio riceve qualsiasi notifica sia per le chiamate che per i messaggi (Whatsapp incluso). Molto comoda la funzione dedicata al ciclo femminile con un vero e proprio monitoraggio. Dopo aver registrato il periodo, il GTS 2 Mini prevede con una buona precisione tempo e durata di quello successivo. Inoltre, riesce perfino ad indicare il periodo di fertilità, il tutto tramite notifiche. Altrettanto comoda, per gli appassionati di fotografia, la funzione di comando remoto che consente di controllare la fotocamera dello smartphone direttamente dall’orologio. Nel complesso un’ottima soluzione per chi vuole concentrarsi sul benessere con un dispositivo essenziale, ma funzionale allo scopo.

Grazie ad uno sconto del 36%, l’Amazfit GTS 2 può essere acquistato su Amazon a soli 69,99 euro per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.