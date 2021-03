Amazon, 100 mila euro per la startup dell'anno

Amazon lancia l’iniziativa “Launchpad Innovation Awards” e mette sul piatto 100 mila euro: è questo il premio che potrà portarsi a casa la miglior startup emergente a livello europeo. La porta è aperta a tutti, l’iscrizione è gratuita e va conseguita entro il 28 marzo su questa pagina.

Il 23 giugno inizierà la fase di votazione pubblica per una prima scrematura delle idee pervenute; il voto si concluderà il 7 luglio. Il 12 luglio sarà proclamata la “Startup dell’anno” e saranno distribuiti premi anche a tutti i finalisti (10 mila euro, 1 anno di accesso ad Amazon Launchpad, 1 mese di posizionamento in evidenza).

Le startup che vogliono partecipare agli Amazon Launchpad Innovation Awards devono essere costituite in un paese dello Spazio Economico Europeo, Regno Unito o Svizzera, avere meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo complessivo inferiore a € 10 milioni e operare da meno di 10 anni. La giuria selezionerà i prodotti in base alla loro estetica, design, unicità e differenziazione. Saranno inoltre valutati come criteri di giudizio anche gli aspetti di sostenibilità sociale, ecologica ed economica.