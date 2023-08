Amazon: 950 milioni di vendite per le PMI italiane

Amazon ha pubblicato il report sulle vendite delle PMI italiane che vendono i prodotti sulla piattaforma di e-commerce. Oltre il 50% delle aziende ha superato un guadagno complessivo di 950 milioni di euro per le vendite all’estero nel 2022. La Lombardia è la Regione che esporta di più, seguita dalla Campania.

Le PMI italiane che hanno aperto un “negozio” su Amazon nel 2022 sono oltre 21.000, circa 1.000 in più rispetto al 2021. Le aziende hanno venduto oltre 125 milioni di prodotti con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. Circa 850 PMI hanno superato un milione di euro di vendite e oltre 5.100 hanno superato i 100.000 euro.

Oltre la metà delle aziende presenti su Amazon hanno registrato oltre 950 milioni di euro di vendite all’estero (+20% rispetto al 2021). I prodotti più esportati sono quelli appartenenti alle categorie Casa, Bellezza, Salute e cura della persona, Sport e Alimentari.

Considerando i dati regionali, la Lombardia occupa il primo posto con un export di 175 milioni. Seguono Campania (130 milioni), Toscana (100 milioni), Lazio (80 milioni) e Veneto (75 milioni). La Lombardia guida anche la classifica per numero di PMI (3.400), seguita da Campania (3.000) e Lazio (2.100).

Considerando invece i dati per città, Milano occupa la prima posizione con oltre 85 milioni di euro di export. Seguono Napoli, Roma, Firenze e Torino. L’azienda di Seattle offre diversi servizi alle PMI italia, tra cui Accelera con Amazon, Vetrina Made in Italy e Amazon Incubator.

Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es, ha dichiarato:

Oggi, oltre il 60% delle vendite nel nostro negozio online proviene da partner di vendita indipendenti, e per loro, solo nel 2022, abbiamo investito a livello europeo oltre 8 miliardi di euro in logistica, servizi, strumenti e formazione. I numeri raggiunti dalle imprese italiane che ci hanno scelto mi rendono particolarmente orgogliosa: più di 21.000 PMI italiane hanno registrato oltre 950 milioni di euro di vendite all’estero. Sono cifre che dimostrano il nostro costante impegno nel supportare le imprenditrici e gli imprenditori delle comunità in cui operiamo, in linea con il nostro più ampio obiettivo di aiutarli a raggiungere 1,2 miliardi di euro annui di vendite all’estero entro il 2025.