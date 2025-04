Amazon lancia agente AI per acquistare su altri siti al posto nostro

Amazon ha appena svelato una novità interessante: si chiama Buy for Me, e il nome dice già tutto. È un agente AI che fa acquisti per conto nostro su siti di terze parti, senza mai uscire dall’app Amazon Shopping.

Nuovo agente AI di Amazon fa acquisti al posto nostro su altri siti

Immaginiamo di cercare un prodotto su Amazon e di non trovarlo. Nessun problema: Buy for Me ci mostrerà articoli simili in vendita su altri siti web. Basta scegliere quello che si preferisce, e l’agente AI si occuperà di tutto il resto. Visiterà il sito esterno, selezionerà il prodotto, inserirà i nostri dati di spedizione e pagamento e completerà l’acquisto. Tutto senza mai lasciare l’app di Amazon.

Amazon si unisce alla corsa agli agenti AI insieme a OpenAI, Google e Perplexity. Ma il colosso di Seattle ha un vantaggio: è già la piattaforma preferita dalla maggior parte degli utenti per gli acquisti online. Buy for Me potrebbe trasformarsi nella sua arma segreta per conquistare territori di mercato finora inesplorati.

Dietro le quinte, Buy for Me si affida ai modelli di intelligenza artificiale di Amazon, come Nova Act, un agente AI in grado di utilizzare i siti web in modo autonomo. Ma non solo: c’è anche lo zampino di Claude, l’AI di Anthropic.

Sicurezza e privacy: la priorità di Amazon

Ma affidare i propri dati di pagamento a un’AI non è un po’ rischioso? Amazon assicura che Buy for Me utilizza la crittografia per inserire in modo sicuro le informazioni di fatturazione su siti di terze parti, senza che Amazon possa vedere cosa si sta ordinando al di fuori della sua piattaforma. Un approccio unico rispetto ad altri agenti AI, che richiedono agli utenti di inserire manualmente i dati della carta di credito o utilizzano carte prepagate.

Buy for Me è una scommessa audace sul futuro dello shopping online. Un futuro in cui l’AI diventa il nostro personal shopper, ampliando le nostre opzioni di acquisto ben oltre i confini di Amazon. Ma è una scommessa che richiede fiducia. Quanti saranno disposti a fare il grande passo?