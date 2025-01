Operator di OpenAI, l'agente AI che svolge compiti in autonomia

OpenAI ha finalmente svelato Operator ed è molto più di un semplice chatbot. Questo agente AI ha la capacità di navigare sul web, cliccare pulsanti, compilare moduli e portare a termine compiti in completa autonomia.

Come funziona Operator?

Quando si assegna un compito a Operator, lui lo scompone in una serie di passaggi più semplici. Durante una demo live, Operator ha ordinato la spesa su Instacart partendo solo da una foto di una lista della spesa scritta a mano.

L’agente ha aperto un’istanza del browser sul cloud, è andato sul sito di Instacart, ha cercato i singoli prodotti, li ha aggiunti al carrello e ha persino completato il processo di checkout (chiedendo comunque la conferma dell’utente prima di finalizzare il pagamento).

Il cuore pulsante di Operator è il modello Computer-Using Agent (CUA), che combina le capacità visive di GPT 4o con avanzati algoritmi di apprendimento per rinforzo. Questo modello è stato progettato specificamente per interagire con le interfacce grafiche. In questo modo l’AI può “vedere” le pagine web attraverso screenshot e interagire con esse usando azioni del mouse e della tastiera.

Una delle caratteristiche più interessanti di Operator è la sua capacità di autocorreggersi quando incontra delle difficoltà. Inoltre, il modello è stato addestrato a cedere il controllo all’utente quando necessario, per evitare che l’AI prenda decisioni autonome in situazioni delicate come i pagamenti o il trattamento di informazioni sensibili.

Disponibilità limitata di Operator

Per ora, Operator è disponibile solo in anteprima per gli utenti di ChatGPT Pro negli Stati Uniti. OpenAI ha promesso che nei prossimi mesi l’agente arriverà anche in altre regioni, anche se per l’Unione Europea potrebbe volerci un po’ di più a causa dei requisiti di conformità più stringenti.

Un passo avanti verso l’AI agentica

L’annuncio di Operator è un passo importante per l’AI agentica, una branca dell’intelligenza artificiale che si occupa di creare agenti autonomi in grado di prendere decisioni e risolvere problemi senza il costante intervento umano.

È chiaro che Operator apre scenari affascinanti per il futuro. Immaginiamo di poter delegare all’AI compiti quotidiani come prenotare un volo o fare un acquisto online su Amazon. Certo, ci sono ancora molte sfide da affrontare, dalla sicurezza alla privacy, ma la direzione sembra ormai tracciata.