Amazon aggiunge Matter a 17 dispositivi Echo

Amazon ha annunciato che aggiungerà il supporto per Matter a 17 dispositivi Echo entro il mese di dicembre. Altri modelli e i prodotti eero verranno aggiornati all’inizio del 2023. L’azienda di Seattle ha inoltre esteso il programma Work with Alexa (WWA) ai produttori di dispositivi Matter. Firmato infine un accordo con Samsung per semplificare la configurazione iniziale, sfruttando la funzionalità multi-admin dello standard.

Amazon Echo: Alexa e Matter

Le specifiche finali della versione 1.0 di Matter erano state pubblicate dalla Connectivity Standards Alliance (CSA) all’inizio di ottobre. Il protocollo è stato sviluppato per garantire l’interoperabilità dei dispositivi IoT (Internet of Things), semplificando le varie operazioni, come collegamento, configurazione e gestione.

Matter 1.0 supporta Ethernet, WiFi, Bluetooth e Thread (per le reti mesh). Amazon aggiungerà inizialmente il supporto per Matter over WiFi, consentendo il setup di lampadine, prese e interruttori con un dispositivo Android. Il supporto per Thread e iOS arriverà nel 2023 (Apple ha aggiunto il supporto per Matter in iOS 16.1).

Quando l’aggiornamento sarà disponibile, gli utenti potranno utilizzare le app Amazon Alexa, Google Home e Samsung SmartThings per configurare un qualsiasi dispositivo Matter. Inoltre i dispositivi Echo funzioneranno come controller hardware. Ecco l’elenco completo dei modelli che supporteranno lo standard:

Echo (terza e quarta generazione)

Echo Dot (terza, quarta e quinta generazione)

Echo Dot con orologio (terza, quarta e quinta generazione)

Echo Plus (seconda generazione)

Echo Studio

Echo Show 5 (prima e seconda generazione)

Echo Show 8 (prima e seconda generazione

Echo Show 10 (terza generazione)

Echo Flex

Echo Input

Grazie all’accordo con Samsung (simile a quello sottoscritto da Google), gli utenti potranno utilizzare indifferentemente Alexa o SmartThings per configurare e controllare i rispettivi dispositivi Matter, senza ripetere la procedura sull’altra piattaforma.