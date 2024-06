Amazon porta l'AI generativa in Europa per migliorare le inserzioni

Amazon, colosso dell’e-commerce, sta rivoluzionando il modo in cui i venditori presentano i loro prodotti sulla piattaforma. L’azienda ha annunciato oggi l’estensione dei suoi strumenti basati sull’intelligenza artificiale generativa ai venditori di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

Questa innovativa tecnologia mira a migliorare le inserzioni dei prodotti generando automaticamente descrizioni, titoli e dettagli, semplificando il processo di pubblicazione per i venditori.

Un ulteriore vantaggio per i venditori

Oltre a generare nuove inserzioni, gli strumenti di intelligenza artificiale generativa di Amazon offrono ai venditori la possibilità di “arricchire” le inserzioni di prodotti esistenti. Questa funzionalità consente di aggiungere automaticamente le informazioni mancanti, rendendo le inserzioni più complete e accattivanti per i potenziali acquirenti. Questo approccio innovativo promette di risparmiare tempo prezioso ai venditori, consentendo loro di concentrarsi su altri aspetti della gestione del proprio business.

Dal debutto negli Stati Uniti all’espansione in Europa

Amazon aveva rivelato per la prima volta l’intenzione di mettere a disposizione dei venditori la tecnologia AI generativa nove mesi fa. Inizialmente, l’azienda non aveva fornito dettagli specifici riguardo ai mercati in cui questa tecnologia sarebbe stata disponibile, limitandosi a introdurla negli Stati Uniti. Tuttavia, nelle ultime settimane, Amazon ha lanciato in sordina gli strumenti nel Regno Unito e in alcuni mercati dell’UE. Secondo quanto riportato dall’azienda, più di 30.000 venditori stanno già utilizzando questi strumenti di inserzione AI, dimostrando il crescente interesse per questa innovativa soluzione.

Amazon presenta questi nuovi strumenti come un modo per aiutare i venditori a inserire le merci più rapidamente sulla piattaforma. Accedendo alla pagina “Elenca i tuoi prodotti“, i venditori possono inserire alcune parole chiave pertinenti che descrivono il loro prodotto e premere il pulsante “Crea” per generare automaticamente la base di un nuovo annuncio.

Inoltre, i venditori possono anche generare un’inserzione caricando semplicemente una foto del prodotto tramite l’apposita scheda. Questo processo semplificato promette di ridurre significativamente il tempo e lo sforzo necessari per creare inserzioni efficaci.

Prudenza nell’utilizzo degli LLM: la necessità di un controllo umano

Nonostante i vantaggi offerti dagli strumenti di intelligenza artificiale generativa, Amazon riconosce la propensione dei modelli linguistici di grandi dimensioni ad avere “allucinazioni“, ovvero a generare informazioni non del tutto accurate.

Per questo motivo, l’azienda raccomanda ai venditori di rivedere attentamente la copia generata dall’AI prima di pubblicare un’inserzione, al fine di garantire la correttezza delle informazioni fornite. Questo equilibrio tra automazione e controllo umano è essenziale per sfruttare al meglio il potenziale dell’AI generativa, evitando al contempo potenziali errori o inesattezze.