Amazon Alexa usa i dati dei minori: possibile denuncia

La FTC (Federal Trade Commission) potrebbe aggiungere un’altra denuncia a quelle che riguardano i comportamenti anticoncorrenziali e le recenti acquisizioni di MGM e iRobot da parte di Amazon. Secondo le fonti di Bloomberg, l’autorità antitrust degli Stati Uniti ha rilevato l’uso illegale dei dati dei minori raccolti attraverso i dispositivi con Alexa.

Alexa usa i dati senza autorizzazione

Secondo la FTC, Amazon avrebbe violato il Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), in quanto i dispositivi con Alexa raccolgono i dati degli utenti con età inferiore a 13 anni, senza il consenso esplicito dei genitori. La segnalazione è arrivata da un gruppo di organizzazioni che difendono i diritti dei minori. L’accusa è di conservare le registrazioni vocali per un tempo indefinito e altri dati personali anche se l’utente prova a cancellarli.

Amazon non verificherebbe l’esistenza di un consenso parentale prima di raccogliere i dati e molte applicazioni per bambini che usano Alexa non avrebbero nemmeno una policy sulla privacy. L’azienda di Seattle ha dichiarato che i dispositivi Echo per bambini rispettano il COPPA.

La FTC dovrà ora inviare la denuncia alla divisione del Dipartimento di Giustizia che si occupa della protezione dei consumatori. Se il Dipartimento non risponderà entro 45 giorni, la FTC potrà procedere autonomamente e portare Amazon in tribunale. In base al Children’s Online Privacy Protection Act, l’azienda di Seattle rischia una sanzione superiore a 50.000 dollari per ogni singola violazione. Considerando il numero degli utenti che usano i dispositivi Alexa si tratta di cifre milionarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.