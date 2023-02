Possibile indagine antitrust della FTC su Amazon

Amazon ha recentemente trovato un accordo con la Commissione europea, ma nei prossimi mesi dovrà probabilmente iniziare uno scontro simile con la FTC (Federal Trade Commission) negli Stati Uniti. Secondo le fonti del Wall Street Journal, l’autorità antitrust avvierà un’indagine sulle pratiche dell’azienda di Seattle per scoprire eventuali comportamenti anticoncorrenziali.

Amazon sotto la lente della FTC

La FTC ha iniziato a seguire le attività di Amazon nel 2019, sotto la presidenza del repubblicano Joseph Simons, scelto da Donald Trump. Quando Joe Biden ha nominato Lina Khan nel 2021, l’azienda di Seattle ha chiesto la sua sostituzione in quanto aveva criticato in più occasioni le pratiche di Amazon.

Non sono noti i dettagli, ma quasi certamente verranno esaminati i comportamenti considerati più anticoncorrenziali, come l’imposizione di determinate condizioni ai venditori di terze parti (una denuncia è stata presentata lo scorso autunno dalla California). Secondo Bloomberg, l’indagine della FTC potrebbe estendersi anche al servizio Prime e ad alcune recenti acquisizioni, tra cui quelle di MGM e iRobot.

Al momento non ci sono tempistiche certe. L’autorità antitrust potrebbe anche decidere di non procedere. Nessun dirigente di Amazon ha incontrato i commissari della FTC per presentare le loro argomentazioni o cercare di risolvere la questione in maniera extragiudiziale. Lina Khan ha sempre sostenuto che il potere delle Big Tech è troppo elevato. Le indagini per bloccare le acquisizioni di Within da parte di Meta e di Activision Blizzard da parte di Microsoft dimostrano chiaramente le sue intenzioni.

