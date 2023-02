Acquisizione Within: vittoria di Meta contro la FTC

Prima vittoria per Meta nello scontro legale avviato dalla FTC (Federal Trade Commission) a fine luglio 2022. Il giudice Edward Davila del tribunale di San Jose ha negato l’ingiunzione preliminare chiesta dell’autorità antitrust statunitense per bloccare l’acquisizione di Within. Ha tuttavia emesso un ordine restrittivo temporaneo per concedere alla FTC il tempo di presentare un eventuale appello.

Prima sconfitta per la FTC contro Meta

La FTC aveva presentato una denuncia contro Meta per bloccare l’acquisizione di Within. Secondo l’autorità antitrust, l’azienda di Menlo Park vuole sfruttare la sua posizione dominante nel mercato della realtà virtuale per acquisire un possibile concorrente. La transazione potrebbe ostacolare l’innovazione e limitare la scelta da parte dei consumatori, visto che Meta sviluppa le app VR più popolari.

La FTC aveva quindi chiesto al giudice un’ingiunzione preliminare e un ordine restrittivo temporaneo. La prima è stata negata, ma l’autorità cercherà ancora di bloccare l’acquisizione con la denuncia presentata al suo tribunale amministrativo. Il processo inizierà il prossimo 13 febbraio. In passato la FTC ha abbandonato la causa amministrativa dopo che il giudice federale ha respinto l’ingiunzione.

L’autorità antitrust ha ottenuto solo un ordine restrittivo temporaneo, in base al quale ha una settimana di tempo per presentare appello. Dopo questa scadenza, Meta può concludere la transazione e acquisire Within senza altri ostacoli.

A proposito di realtà virtuale, la divisione Reality Labs dell’azienda di Menlo Park ha registrato perdite per 4,3 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2022 e 13,7 miliardi di dollari in tutto il 2022. L’unico dato positivo è l’aumento degli utenti attivi ogni giorno su Facebook.

