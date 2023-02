Facebook raggiunge i 2 miliardi di utenti attivi

Meta ha da poco annunciato i suoi risultati finanziati per il quarto trimestre del 2022, andando a sorprendere gli investitori, in quanto piuttosto positivi sotto vari aspetti. Il fatturato è infatti superiore alle aspettative, ma ancora di più lo sono gli utenti attivi giornalieri su Facebook che ora sono a quota 2 miliardi: si tratta di un traguardo storico.

Facebook: record di 2 miliardi di utenti attivi giornalieri

Lo scorso trimestre, dunque, gli utenti del celebre social network sono aumentati di ulteriori 16 milioni, un dato tutt’altro che di poco conto se si considera che Facebook continua a crescere dopo quasi 20 anni dal suo debutto.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, un estratto della dichiarazione ufficiale di Mark Zuckerberg al riguardo.

La nostra community continua a crescere e sono soddisfatto del forte coinvolgimento nelle nostre app. Facebook ha appena raggiunto il traguardo dei 2 miliardi di attivi giornalieri. I progressi che stiamo facendo sulla nostra IA discovery engine e Reels sono i principali fattori trainanti di questo risultato. Oltre a questo, nel 2023 il nostro focus primario sarà l’efficienza e ci concentreremo sul diventare un’organizzazione più forte e più agile.

Anche se Facebook non è la prima piattaforma di proprietà di Meta a raggiungere i 2 miliardi di utenti (per chi non ne avesse memoria, la prima è stata WhatsApp nel 2020), il dato in questione dimostra chiaramente che la principale fonte di entrate pubblicitarie dell’azienda è ancora in crescita, sebbene gli ultimi mesi siano stati un po’ turbolenti, con l’esecuzione di tagli significativi al business e al personale.

Complessivamente, invece, Meta ha registrato un fatturato pari a 32,17 miliardi di dollari, in calo del 4% su base annua. Invece, l‘utile netto è diminuito del 55%, a 4,65 miliardi di dollari, in quanto i costi sono cresciuti del 22% su base annua. Da tenere però presente che il gruppo aveva già avvertito che le vendite del quarto trimestre sarebbero potute calare fino al 10%.