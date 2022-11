Meta licenzia oltre 11.000 dipendenti

Come anticipato dal Wall Street Journal, Meta ha avviato oggi una drastica riduzione della forza lavoro. Mark Zuckerberg ha deciso di licenziare oltre 11.000 dipendenti, pari a circa il 13% del totale. Il CEO ha pubblicato sul sito ufficiale il messaggio inviato ai dipendenti che spiega le ragioni di questo taglio, il più grande dalla fondazione avvenuta nel 2004.

Meta: previsioni sbagliate e metaverso

Meta aveva circa 87.000 dipendenti. I licenziamenti permetteranno di avere un’azienda “più snella ed efficiente”, grazie anche alla riduzione delle spese non necessarie e al blocco delle assunzioni per tutto il primo trimestre 2023. Zuckerberg si assume la responsabilità della decisione, in quanto l’incremento degli investimenti è stato fatto sulla base di previsioni sbagliate.

L’azienda di Menlo Park credeva che l’aumento delle entrate registrato durante la pandemia COVID-19 sarebbe continuato anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria. Invece il commercio online è ritornato ai livelli precedenti, c’è più concorrenza e sono diminuite le entrate pubblicitarie (anche a causa della funzionalità App Tracking Transparency di Apple, ndr).

Meta ha quindi deciso di ridurre il numero di dipendenti e spostare le risorse verso alcune aree ad alta priorità, tra cui il discovery engine basato sull’intelligenza artificiale, le piattaforme di advertising e il metaverso.

La divisione Reality Labs ha registrato perdite per 9,4 miliardi di dollari nel 2022 (3,7 miliardi solo nel terzo trimestre). La creazione dei mondi virtuali si è finora rivelata una scommessa persa. La piattaforma Horizon World è frequentata da poche persone e gli stessi dipendenti ne hanno evidenziato la bassa qualità.

