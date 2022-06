Facebook: cambia l'algoritmo e ritorna Messenger

Meta ha deciso di rivoluzionare Facebook per bloccare la fuga di utenti e contrastare l’ascesa dei concorrenti, in particolare TikTok. Una memo interna, inviata ai dipendenti da Tom Alison, responsabili dello sviluppo dell’app, illustra il piano a breve termine dell’azienda di Menlo Park. Tra le novità previste ci sono la modifica dell’algoritmo che governa il news feed e il ritorno di Messenger nell’app principale.

Facebook diventerà simile a TikTok

Dopo aver ricevuto il via libera da Mark Zuckerberg, Alison ha comunicato la nuova strategia per Facebook. Le app mobile verranno profondamente modificate per offrire funzionalità simili a quelle di TikTok. Il social network diventerà un “discovery engine“. Invece di visualizzare solo i contenuti di amici, pagine e gruppi seguiti, il news feed inizierà a suggerire ogni tipo di post (inclusi i Reels), quindi anche quelli condivisi da utenti, gruppi e pagine non seguiti. L’azienda di Menlo Park vuole in pratica offrire un’esperienza analoga al feed “Per te” di TikTok.

La scheda principale dell’app Facebook diventerà un mix tra Storie e Reels con un focus maggiore sui video. Verranno quindi mostrati i suggerimenti del discovery engine (anche da Instagram). È prevista inoltre l’integrazione di Messenger con l’aggiunta dell’icona in alto a destra (non è chiaro però se l’app dedicata verrà eliminata). Dopo circa otto anni dalla separazione, Meta ha quindi deciso di riunire i due servizi.

Sembra chiaro che lo scopo dell’azienda è “convincere” gli utenti a trascorrere più tempo su Facebook, creando una sorta di dipendenza, come avviene per i video senza fine di TikTok. Meta ha promesso di ridurre le “esperienze negative”, ma il nuovo algoritmo potrebbe incrementare la diffusione di fake news e altri contenuti dannosi per l’utente, incluso spam e phishing (ecco perché è consigliata l’installazione di un buon antivirus).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.