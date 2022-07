Meta: FTC vuole bloccare l'acquisizione di Within

La FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti ha presentato una denuncia contro Meta per bloccare l’acquisizione di Within, software house che sviluppa la nota app Supernatural. Secondo la commissione, l’azienda di Menlo Park vuole espandere il suo impero nel settore della realtà virtuale, ostacolando la concorrenza. L’indagine era stata avviata a dicembre 2021.

Meta non può acquistare Within

La FTC sottolinea che Meta occupa già una posizione dominante nel mercato della realtà virtuale, in quanto il suo impero include uno dei visori più venduti, sette tra i maggiori sviluppatori e una delle app più vendute di sempre. Secondo l’agenzia governativa, Meta vuole espandere l’impero tentando di acquistare Within e la sua app Supernatural. L’azienda di Menlo Park preferisce acquisire illegalmente un diretto concorrente per rafforzare la sua posizione di mercato.

Meta ha iniziato a conquistare il settore con l’acquisizione di Oculus VR. Oggi possiede lo store più grande in assoluto con oltre 400 app. L’azienda ha già acquistato sette tra i principali studi che sviluppano app per la realtà virtuale, uno dei quali è Beat Gmaes che sviluppa Beat Saber.

Within sviluppa invece Supernatural, un’app per il fitness. Invece di sviluppare un’app concorrente, Meta vuole prendere il controllo di Within, limitando le scelte per i consumatori e ostacolando l’innovazione. La FTC ha pertanto chiesto al giudice di bloccare la transazione che non rispetta la legge sulla concorrenza.

Un portavoce di Meta ha dichiarato che il tentativo della FTC di bloccare l’acquisizione si basa solo su ideologie e speculazioni, dato che non esiste nessuna prova di possibili risultati anticoncorrenziali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.