Meta: via libera per Kustomer, indagine per Within

L'indagine avviata all'inizio di agosto sull'acquisizione di Kustomer sembra vicina ad una conclusione favorevole per Meta. Per l'azienda di Menlo Park c'è anche una notizia negativa: la FTC (Federal trade Commission) degli Stati Uniti ha aperto un procedimento sull'acquisizione di Within, software house che sviluppa l'app Supernatural.

OK per Kustomer, dubbi per Within

Meta (all'epoca Facebook) aveva annunciato l'acquisizione di Kustomer circa un anno fa. L'azienda di New York vende software CRM che permette di comunicare con i clienti attraverso WhatsApp, Instagram, email, messaggi, telefonate e altri canali. La Commissione europea temeva che l'integrazione della piattaforma di Kustomer nei servizi di Meta avrebbe ostacolato la concorrenza.

Un altro pericolo riguardava l'accesso esclusivo ai numerosi dati, tra cui sesso, ordini, cronologia degli acquisti e siti web visitati dagli utenti, che potrebbero consentire a Meta di migliorare le inserzioni personalizzate e quindi rafforzare la sua posizione dominante nel mercato dell'advertising.

Secondo le fonti della Reuters, la Commissione europea darà il via libera all'acquisizione, in quanto Meta ha fornito rassicurazioni sull'interoperabilità, garantendo l'accesso ai concorrenti. La decisione finale dovrebbe essere annunciata il 28 gennaio 2022.

L'azienda di Menlo Park dovrà invece ottenere luce verde dalla FTC sull'acquisizione di Within. L'autorità antitrust statunitense ha infatti avviato un'indagine approfondita. Non sono note però le criticità riscontrare. Il Parlamento europeo ha recentemente approvato il Digital Markets Act che vieta le cosiddette acquisizioni “killer”.