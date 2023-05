Amazon Alexa: versione potenziata con IA generativa

Nonostante i licenziamenti che hanno interessato i team hardware e Alexa (circa 2.000 dipendenti), Amazon ha pianificato un importante aggiornamento per il suo assistente digitale. In base ai documenti visti da Insider, il CEO Andy Jassy vuole aggiungere funzionalità di intelligenza artificiale generativa, quindi migliorare gli attuali modelli per offrire risposte più smart alle richieste degli utenti.

Alexa diventerà più intelligente

Amazon ha licenziato oltre 18.000 dipendenti nel primo trimestre 2023. Circa 2.000 di essi si occupavano dello sviluppo dei dispositivi Echo e quindi di Alexa. L’assistente personale è ancora molto utilizzato dagli utenti, ma l’avvento dei modelli IA generativi ha spinto l’azienda di Seattle ad aggiornare la sua tecnologia. L’obiettivo è rendere Alexa più smart, utilizzando una versione potenziata del Teacher Model, il modello IA sviluppato da Amazon.

Il documento descrive i miglioramenti relativi all’intrattenimento, come la lettura delle news o il racconto di una storia. Il CEO Andy Jassy aveva svelato che sono in arrivo novità per l’assistente vocale. Ora c’è anche la conferma di un portavoce dell’azienda:

Stiamo costruendo nuovi modelli molto più grandi, molto più generalizzati e capaci, che miglioreranno quello che è già il miglior assistente personale del mondo e accelereranno il nostro percorso per essere ancora più proattivi e conversazionali.

Nel documento ci sono alcuni esempi. Se l’utente chiede di trovare una serie TV su HBO o Netflix con persone ricche che vanno in vacanza in Sicilia o alle Hawaii, Alexa consiglierà The White Lotus. Rispondendo ad una domanda sul cast, l’assistente elencherà i nomi degli attori (se è presente un dispositivo Fire TV verrà mostrata la pagina della serie sullo schermo della TV).

Sfruttando i nuovi modelli IA, Alexa può anche creare un sommario delle principali notizie o una storia basata sulla descrizione fornita dall’utente. Sono inoltre previste partnership con Disney, Lego e altre aziende. Se la fotocamera di un Echo Show riconosce un personaggio o un giocattolo, questi ultimi verranno aggiunti alla storia.

