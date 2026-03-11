Amazon lancia il suo assistente AI per la salute sul sito e sull'app

Il prossimo consulto medico potrebbe iniziare sulla stessa app dove si acquistano le capsule di caffè compatibili… Amazon ha annunciato l’arrivo di Health AI, il suo assistente medico basato sull’intelligenza artificiale, sul sito web e l’app. È disponibile per chiunque abbia un account Amazon.

Cosa fa l’assistente medico di Amazon Health AI

L’assistente risponde a domande sulla salute, spiega i risultati degli esami, gestisce il rinnovo delle prescrizioni, prenota appuntamenti e, se necessario, mette in contatto con un medico di One Medical (in America). Non servono un abbonamento Prime né una membership One Medical per usarlo, anche se i membri Prime negli Stati Uniti ricevono fino a cinque consulti gratuiti via messaggio con un medico One Medical per oltre 30 condizioni comuni, raffreddore, allergie, reflusso, infezioni urinarie, perdita di capelli e altro.

La parte più interessante è la personalizzazione. Health AI può interpretare risultati di laboratorio, diagnosi e cartelle cliniche per fornire risposte su misura. Chiaramente, serve il permesso dell’utente di accedere alle informazioni sanitarie attraverso l’Health Information Exchange, il sistema nazionale sicuro per la condivisione dei dati medici dei pazienti.

I rischi che Amazon minimizza

Condividere le proprie informazioni sanitarie con un’intelligenza artificiale di proprietà di una delle più grandi aziende di raccolta dati del pianeta solleva domande che Amazon affronta con formule rassicuranti, ma vaghe. L’azienda dichiara di addestrare i modelli Health AI su pattern astratti senza informazioni direttamente identificative, e che tutte le interazioni avvengono in un ambiente conforme alle normative HIPAA, protette da crittografia e rigorosi controlli di accesso.

Ma Amazon non ha specificato esattamente come le conversazioni vengano crittografate, né chi vi abbia accesso. I ricercatori avvertono che le aziende tecnologiche stanno utilizzando le conversazioni degli utenti per addestrare i propri modelli, e che affidare dati sanitari sensibili a un chatbot AI comporta rischi che non sono ancora pienamente compresi.

Il fatto che Amazon dica di usare “pattern astratti” per migliorare le risposte, ad esempio, se molti pazienti chiedono delle interazioni farmacologiche, quegli schemi vengono usati per migliorare le risposte future, significa che le conversazioni sulla salute alimentano comunque il sistema, anche se in forma non direttamente identificabile.

La corsa all’AI sanitaria

Amazon non è sola. A gennaio OpenAI ha lanciato ChatGPT Salute, una versione del chatbot pensata per rispondere a domande sulla salute, che però non riconosce oltre la metà delle emergenze mediche. Una settimana dopo, Anthropic ha annunciato Claude per la Salute.

La differenza è che l’assistente AI di Amazon non si limita a rispondere alle domande, può prenotare visite, gestire prescrizioni e collegare direttamente a un medico, almeno in America. Ha un’infrastruttura sanitaria propria (One Medical) e un’app che centinaia di milioni di persone usano già. È una posizione di vantaggio enorme, ma anche una grandissima responsabilità.