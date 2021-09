Amazon assume e annuncia il Career Day

Amazon assume. A livello italiano sono aperte 500 posizioni a tempo indeterminato, mentre a livello globale sarebbero almeno 55 mila le assunzioni previste fin dai prossimi mesi (+20% rispetto all'attuale forza lavoro). A spiegarlo è il Chief Executive del gruppo, Andy Jassy, secondo il quale le ambizioni di crescita del gruppo su più fronti necessita di una potenza di fuoco (in termini di risorse umane) ben più ampio di quello attuale.

Amazon assume

Dal cloud ai futuri satelliti, passando per l'advertising e le attività di vendita già in essere: Amazon è un gruppo globale attivo in più ambiti e gli investimenti previsti consigliano all'azienda una rapida e repentina espansione della forza lavoro per poter far fronte a tutto quanto l'azienda sta progettando. Lo speciale periodo post-pandemico mette a disposizione opportunità che Amazon intende cogliere e che rappresentano un'occasione anche per quanti stanno cercando di riposizionarsi sul mercato.

Nasce anche da queste prospettive il Career Day 2021, previsto per il prossimo 16 settembre a partire dalle ore 10.30: Andy Jassy, accompagnato dalla country manager di Amazon Italia, Mariangela Marseglia, offriranno consigli a quanti stanno cercando lavoro o stanno pensando di far cambiare direzione al proprio percorso professionale:

L'evento ha l'obiettivo di aiutare tutti coloro che desiderano trovare lavoro in Amazon o in un'altra azienda, sia che ne stiano cercando uno nuovo o che desiderino cambiare completamente il proprio percorso di carriera. […] Nel corso dell'evento, saranno proposte circa 300 sessioni di Career Coaching individuale, in cui i recruiter di Amazon saranno a disposizione per dare suggerimenti e consigli utili su come affrontare in modo efficace il processo di ricerca di un nuovo lavoro, rivedere il proprio curriculum e scoprire più nel dettaglio i profili di cui è alla ricerca oggi Amazon in Italia. […] i partecipanti avranno l'opportunità di capire come si lavora in Amazon e incontrare alcune sue figure di spicco italiane e internazionali.

Attraverso la testimonianza di manager Amazon, autorevoli esperti HR e leader del settore, il Career Day sarà l’occasione per comprendere come approcciare al meglio le sfide del lavoro presenti e future.

Un'opportunità in tutto e per tutto, insomma: ogni dettaglio è disponibile sul sito ufficiale dell'iniziativa.