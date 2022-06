Amazon assumerà 3.000 persone entro il 2022

In occasione di eventi particolari, come Prime Day, Black Friday e Cyber Monday, oltre che durante le festività natalizie, Amazon incrementa temporaneamente il numero di dipendenti. L’azienda di Seattle ha annunciato oggi la creazione di 3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia entro la fine del 2022, portando il numero totale a 17.000.

Amazon: nuove assunzioni in Italia

All’inizio dell’anno Amazon ha ricevuto il premio Top Employer Italia 2022 (secondo consecutivo). L’azienda offre diversi tipi di lavoro per persone con ogni background, istruzione, livello di esperienza e aspirazioni di carriera. Con il Piano Italia verrà creati 3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in varie sedi italiane. Attualmente la retribuzione iniziale è 1.680 euro al mese, l’8% in più rispetto a quella standard fissata dal contratto nazionale per il settore dei trasporti e della logistica.

Lorenzo Barbo, responsabile di Amazon Italia Logistica, spiega che con l’apertura del nuovo centro di distribuzione ad Ardea verranno creati 200 posti di lavoro entro tre anni, mentre con la prossima apertura del centro di distribuzione a San Salvo verranno assunte 1.000 persone a tempo indeterminato.

Amazon supporta oltre 18.000 PMI che vendono i prodotti sulla piattaforma di e-commerce. Sono quindi disponibili ruoli specifici, come Head of Amazon Business – Seller Services, Senior Program Manager Seller Experience e 3P Operations Manager. L’azienda cerca anche lavoratori che si occupano di sviluppo software, marketing, finanza o ricerca sulle tecnologie del futuro.

Nelle sedi italiane ci sono lavoratori di oltre 100 nazionalità diverse. Più di 1.200 persone hanno meno di 24 anni, mentre l’età media è 34 anni. L’8% dei dipendenti ha più di 50 anni e il dipendente più anziano ne ha 64. Le nuove opportunità di lavoro sono state pubblicate sul sito dedicato.

