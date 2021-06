Amazon Basics, metti il valore in cassaforte

In vista delle vacanze estive la necessità di una cassaforte ove tenere i propri preziosi potrebbe essere nuovamente un problema di attualità. Forse non tutti sanno che non solo si possono acquistare casseforti su Amazon, ma addirittura la stessa Amazon ne produce in formato “basic”:

Amazon Basics: la cassaforte

La serie “Amazon Basics” è composta da prodotti che Amazon produce in linee standard, tenendo i prezzi quanto più bassi possibile per accontentare richieste senza necessità particolari. In questo caso il formato è estremamente spartano, con un codice a digitazione per lo sblocco ed una chiave di riserva per le necessità estreme. La cassaforte può inoltre essere ancorata sia a muro e a pavimento, facendo leva sulla struttura in acciaio e carbonio ad alta resistenza e la serratura antiscasso.

La cassaforte per uso domestico AmazonBasics è ideale per tenere al sicuro gli oggetti di valore. Perfetta per conservare documenti importanti, passaporti, gioielli, contanti, etc., la cassaforte AmazonBasics consente di tenere al sicuro gli oggetti personali eliminando ogni preoccupazione. La finitura esterna nera non solo rende la cassaforte estremamente elegante, ma anche facile da abbinare all'arredamento di casa o dell'ufficio.

Per mettere al sicuro i tuoi valori possono bastare tra gli 80 ed i 100 euro, ossia il costo tradizionale annuo di una cassetta di sicurezza in un istituto bancario.