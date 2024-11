Amazon Basics: cuffie wireless on-ear a soli 17€ (offerta)

Perfette per viaggiare, comode, pratiche e flessibili, le cuffie wireless on-ear del marchio Amazon Basics sono protagoniste di un’offerta a tempo che le mette in vendita al prezzo di soli 17 euro. Una spesa davvero contenuta che ti permette di acquistarle approfittando di un notevole risparmio. Non lasciartele sfuggire, ti accompagneranno durante gli spostamenti nelle tue giornate.

Cuffie wireless on-ear: solo 17€ per quelle di Amazon Basics

Hanno in dotazione un driver da 32 mm per una riproduzione ricca e profonda dell’audio in ogni situazione: dallo streaming della musica alla riproduzione degli altri contenuti, collegandosi senza fili allo smartphone, al tablet, al computer e ad altri dispositivi con tecnologia Bluetooth. Ci sono poi i padiglioni pieghevoli che ne riducono l’ingombro durante il trasporto, l’archetto personalizzabile per un comfort senza compromessi, i pulsanti fisici di controllo, il microfono omnidirezionale per le chiamate e l’autonomia di 35 ore fornita dalla batteria interna. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Trattandosi di un’offerta a tempo, la promozione potrebbe scadere da un momento all’altro. Lo sconto è automatico: non servono coupon da attivare per poter acquistare le cuffie wireless on-ear di Amazon Basica al prezzo finale di soli 17 euro. Il cavo di ricarica USB è in dotazione, incluso nella confezione. L’immagine qui sotto ne mostra il design, elegante e dallo stile discreto oltre che minimalista, nella colorazione Nero.

Hai intenzione di regalarle per Natale? Puoi approfittarne subito, contando sulla possibilità di ricorrere all’eventuale reso con rimborso completo fino a metà gennaio 2025. C’è anche la consegna gratuita se hai un abbonamento Prime attivo. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4/5.