Amazon Bedrock: nuovi servizi per IA generativa

Amazon Bedrock, disponibile per tutti dal mese di ottobre, consente di accedere a diversi modelli di intelligenza artificiale generativa. Durante la conferenza AWS re:Invent 2023, l’azienda di Seattle ha annunciato quattro nuovi servizi per la piattaforma che permettono agli sviluppatori di personalizzare i modelli in base alle proprie esigenze.

Tutte le novità per Amazon Bedrock

Amazon Bedrock consente di accedere ai modelli di IA di varie aziende, tra cui Anthropic, Meta e Stability AI. Utilizzando una singola API, gli sviluppatori possono quindi scegliere il modello più adatto per le applicazioni che generano testo, immagini, audio e video.

Una delle novità annunciate da Adam Selipsky, CEO di AWS, si chiama Guardrails for Amazon Bedrock. Come si deduce dal nome, la funzionalità consente di aggiungere “salvaguardie” ai modelli IA per bloccare determinati input (prompt) ed evitare la generazione di contenuti inappropriati. Gli sviluppatori possono indicare gli argomenti ai quali un chatbot non deve rispondere, applicare filtri su specifiche parole (insulti, odio, violenza, sesso e altre) e aggiungere un elenco di dati personali (nome, indirizzo email, numero di telefono e altri) che non devono essere presenti nelle risposte.

Knowledge Bases for Amazon Bedrock è invece la funzionalità che permette di personalizzare le risposte di un chatbot, utilizzando i dati aziendali come input del modello.

Agents for Amazon Bedrock è la funzionalità che consente alle applicazioni di IA generativa di eseguire attività multistep, usando i dati aziendali (ad esempio, rispondere a domande sulla disponibilità di un prodotto o effettuare un ordine).

Infine, Fine-tuning for Amazon Bedrock è la funzionalità che permette di completare il training dei modelli IA pre-addestrati con i dati aziendali. Sono inizialmente supportati Titan Text di Amazon, Command Lite di Cohere e Llama 2 di Meta (in futuro anche Claude di Anthropic).