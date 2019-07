Amazon Business Exchange: a Londra per il business

Amazon vuole parlare con le aziende: con la nascita di Amazon Business, infatti, ha preso piede la strada del B2B ed il gruppo di Jeff Bezos sente di poter alzare l’asticella su questo fronte. A questo scopo il gruppo ha annunciato la prima Amazon Business Exchange, conferenza dedicata ai clienti business e prevista a Londra il 9 ottobre prossimo.

Chi non conosce ancora Amazon Business ed intende iscrivere la propria Partita IVA per sfruttare sconti speciali e benefici in termini di fatturazione, può iscriversi qui.

Amazon Business Exchange

La sfida è chiaramente importante in virtù dei grandi volumi d’acquisto che il mondo dell’impresa è potenzialmente in grado di veicolare: riuscire ad ottimizzare questo canale di dialogo potrebbe fare del mercato di Amazon qualcosa di più stabile, ricco e trasversale, distinguendo B2C e B2B in prezzi, offerte e servizi così come le singole parti desiderano e necessitano.

Siamo felici di riunire la community dei responsabili degli acquisti, un’occasione per sviluppare contatti e collaborazioni. A questo evento gratuito, i partecipanti da tutta Europa potranno apprendere come accelerare la trasformazione dei propri metodi di approvvigionamento, come innovare in modo rapido e come costruire processi e organizzazioni più agili ed efficienti. Todd Heimes, Director di Amazon Business Europa e organizzatore di Amazon Business Exchange

Si tratta dell’apertura di un dialogo che rappresenta una grande ambizione per Amazon e una grande opportunità per il mercato. Al consesso di Amazon sono invitati i responsabili per gli acquisti, all’interno di un evento ove l’obiettivo è quello di disegnare assieme il futuro del procurement. L’ambizione di Amazon Business è questa: il mondo della Partita IVA è un terreno ancora tutto da conquistare e per Amazon è una delle frontiere di maggior appetibilità in questa sua fase di crescita.

Tutte le aziende interessate possono iscriversi all’evento utilizzando l’apposito modulo per la registrazione.