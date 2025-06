Amazon ci inonderà di annunci video generati dall'AI

Prepariamoci a una valanga di video generati dall’AI su Amazon… L’azienda offre ai venditori della sua piattaforma uno strumento gratuito per la creazione di video promozionali per i loro prodotti. Cosa vuol dire? Che nei prossimi mesi, probabilmente, la piattaforma sarà invasa da questi nuovi contenuti.

Amazon, arrivano le pubblicità video generate con l’AI

Il generatore di video AI era disponibile in versione beta e ora è accessibile a tutti gli inserzionisti negli Stati Uniti, in attesa di un roll out più massiccio. “Negli ultimi nove mesi abbiamo lavorato sodo per sviluppare una versione migliorata del generatore, capace di creare annunci video dinamici dall’aspetto realistico, dove il prodotto è completamente integrato nell’azione o nella scena“, spiega Jay Richman, vicepresidente dei prodotti e della tecnologia di Amazon.

Come puntualizza Amazon, rispetto alla prima versione, il generatore di video non si limita più a creare brevi clip ambientate in contesti di “lifestyle”, cioè scene generiche con musica e atmosfera, dove il prodotto compariva solo come immagine statica o elemento decorativo. Ora, invece, l’intelligenza artificiale è in grado di creare video che mostrano il prodotto in uso, simulando situazioni reali.

Per esempio, un orologio può essere visto al polso di una persona, un vestito può apparire indossato da un modello virtuale, e un giocattolo può essere mostrato mentre viene azionato. Questo tipo di presentazione è molto più efficace dal punto di vista del marketing. Consente, infatti, ai potenziali clienti di vedere concretamente come funziona o come appare il prodotto nella vita quotidiana.

Cosa può fare con il nuovo generatore video di Amazon

Il generatore di video di Amazon consente di creare scene multiple, testo animato e musica di sottofondo. I recenti aggiornamenti consentono anche di rendere più fluide le transizioni e di aggiungere animali domestici ed esseri umani. I venditori possono anche inviare all’AI un video di riferimento, da prendere come spunto per generare un nuovo video della lunghezza desiderata. I brand possono persino integrare il loro logo nei video.